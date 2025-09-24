ميلوني: سفينة البحرية الإيطالية لن تستخدم القوة العسكرية لمساعدة أسطول غزة

نيويورك (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأربعاء إنه من غير المتوقع أن تستخدم سفينة تابعة للبحرية الإيطالية القوة العسكرية بعدما أُرسلت لمساعدة أسطول مساعدات دولي تعرض لهجوم أثناء توجهه إلى غزة.

وأضافت ميلوني للصحفيين في نيويورك حيث تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حكومتها اقترحت تسليم مساعدات الأسطول إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس لتجنب المزيد من المخاطر.

وأضافت أن إيطاليا تنتظر ردا من نشطاء أسطول غزة بشأن هذا الاقتراح.

