نائب إيراني يهدد بانسحاب طهران من معاهدة للأسلحة النووية في حال إعادة فرض العقوبات

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال النائب الإيراني منوشهر متكي لوكالة الدفاع المقدس للأنباء يوم الأربعاء إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.

يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)