نتنياهو يرفض اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن اعتراف بعض الدول الغربية مؤخرا بدولة فلسطينية “غير ملزم لإسرائيل بأي شكل من الأشكال”.

وقال مكتب رئيس الوزراء على موقع إكس “لن تقوم دولة فلسطينية”.

واجتمع عشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة يوم الاثنين لتأييد قيام دولة فلسطينية، في تحوّل دبلوماسي تاريخي بعد قرابة عامين من حرب غزة في إجراء يواجه مقاومة شرسة من إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

