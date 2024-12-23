نساء يتظاهرن في سوريا لمطالبة الحكام الجدد بالمساواة في الحقوق

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من أورهان كرمان

القامشلي (سوريا) (رويترز) – تظاهر آلاف النساء في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا يوم الاثنين لمطالبة الحكام الإسلاميين الجدد باحترام حقوق المرأة وللتنديد بالحملات العسكرية المدعومة من تركيا في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.

ولوح العديد من المتظاهرات بالعلم الأخضر لوحدات حماية المرأة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا تهديدا لأمنها القومي وتريد حلها على الفور.

وقالت سوسن حسين الناشطة في مجال حقوق المرأة “نطالب بحقوق المرأة من الدولة الجديدة… ويجب عدم إقصاء المرأة من الحرية في هذا النظام”.

وأضافت “نندد بهجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني”.

وتتمتع الجماعات الكردية بالحكم الذاتي في معظم شمال سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في 2011. وتعد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قوة رئيسية في المنطقة.

لكن ميزان القوة في سوريا تحول بعيدا عن هذه الفصائل منذ أن اجتاحت هيئة تحرير الشام دمشق وأطاحت بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوعين مما أتى بإدارة جديدة صديقة لأنقرة.

وتتبنى الفصائل الكردية المهيمنة في سوريا برنامجا يركز على الاشتراكية والنسوية على عكس معتقدات هيئة تحرير الشام السنية المحافظة، والتي كانت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يرفع راية التمرد في وجه الدولة التركية منذ 1984، وتعتبره مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وتصاعدت الأعمال القتالية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا منذ الإطاحة بالأسد، وطُردت قوات سوريا الديمقراطية من مدينة منبج في الشمال.

وقال زعماء أكراد سوريون إن القوات التركية تحتشد لشن هجوم على مدينة كوباني، المعروفة أيضا باسم عين العرب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية على الحدود التركية.

ويخشى السوريون على نطاق واسع من أن تتجه الإدارة الجديدة في دمشق نحو حكم إسلامي متشدد وتهمش وجود الأقليات والنساء في الحياة العامة.

وذكر عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في سوريا الأسبوع الماضي أن الطبيعة الجسدية والفسيولوجية للمرأة تجعلها غير مؤهلة لبعض الوظائف الحكومية.

وقالت همرين علي المسؤولة في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا لرويترز في مظاهرات يوم الاثنين “نعم لمساندة قوات حماية المرأة، نعم لصون والحفاظ على حقوق ومكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا”.