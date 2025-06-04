نقابات تتقدم بشكوى بشأن معاملة السعودية للعمالة الوافدة

1دقيقة

جنيف (رويترز) – قدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة أفريقية شقيقة له بشكوى رسمية يوم الأربعاء لحث منظمة العمل الدولية على التحقيق في ممارسات السعودية في مجال العمل.

وأثارت الشكوى مخاوف بشأن سوء معاملة عمال البناء الوافدين والعمالة المنزلية في السعودية التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، مشيرة إلى أمثلة على إجبار العمال على العمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم وحرمانهم من أجورهم وتعرضهم للضرب.

وانتقدت منظمات معنية بحقوق الإنسان بشدة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034، إذ لا يوجد في المملكة حد أدنى لأجور العمال الأجانب، إضافة إلى تطبيقها لنظام “الكفالة” الذي يربط العاملين بصاحب عمل محدد طوال مدة إقامتهم في البلاد.

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومركز التواصل الحكومي في السعودية على طلبات للتعليق بعد. ونفت الرياض في السابق اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.