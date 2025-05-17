هل يفلح ترامب من خلال سياسة الصفقات في الشرق الأوسط؟

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تخلى الرئيس دونالد ترامب خلال جولته في الشرق الأوسط عن نهج التدخل الذي دأبت عليه واشطن لعقود، متعهدا انتهاج سياسة خارجية أميركية جديدة ترتكز على شغفه كرجل أعمال بإبرام الصفقات.

وتعهد ترامب في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أنه لن يلجأ إلى سياسات الإملاء والتدخل في أسلوب حياة هذه الدول، قائلا إن المنطقة حققت “معجزة عصرية على الطريقة العربية”.

وفي تحول استثنائي عن سياسات أسلافه، انتقد ترامب بشدة ما أسماه “المحافظين الجدد” الذين كانوا وراء التدخلات العسكرية الأميركية الدامية في المنطقة وخارجها.

وقال خلال منتدى استثماري في الرياض، المحطة الأولى في جولته الخليجية، “في نهاية المطاف، فإن من يُسمون ببناة الدول دمروا دولا أكثر بكثير مما بنوا”.

ومن دون ذكر أسماء، أضاف ترامب “سيطر الوهم على عدد كبير من الرؤساء الأميركيين بأن على عاتقهم تقع مهمة التغلغل في نفوس قادة الدول الأجنبية وتسخير السياسة الأميركية لتطبيق العدالة على ما يرون أنهم ارتكبوا من خطايا”.

حاول سلفه الديموقراطي جو بايدن ربط الدعم الأميركي بتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على النظام الدولي. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غزا الجمهوري جورج دبليو بوش أفغانستان والعراق.

– “تحول جوهري” –

يقول سينا توسي، من مركز السياسات الدولية “شكّل خطاب ترامب في الرياض تحولا واضحا ذا دلالة جوهرية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط”.

ويتابع أن “بتخليه عن إرث التدخل العسكري وبناء الدول، بعث ترامب بإشارة واضحة إلى أنه ينتهج السياسة الواقعية والتروّي، وهو تحوُّل يلقى صدى عميقا في منطقة أنهكتها الحروب وتدخلات القوى الخارجية”.

لكن هذا يعني أيضا من منظور ترامب تجاهل قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومهادنة قادة الدول النفطية الثرية التي يغلب على أنظمتها طابع الحكم الاستبدادي.

على سبيل المثال، خلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي بوحشية عام 2018. لكن لم يتم التطرق إلى الأمر في الرياض.

عوضا عن ذلك، روّج ترامب لسياسته البرّاقة القائمة على عقد الصفقات، تماما كما يفعل في بلاده.

من جانبها، عرضت السعودية وقطر والإمارات مبالغ سخية وأبرمت مع الولايات المتحدة خلال زيارته حزمة ضخمة من العقود ومشاريع الاستثمار. وفي المقابل، حظيت تلك الدول بوهج أول زيارة خارجية مهمة لترامب، وبإشادته بقادتها وبها كأمثلة يُحتذى بها لما يمكن أن تكون عليه المنطقة في المستقبل.

في المقابل، زعزعت زيارة ترامب إحدى أقدم ركائز السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، والقائمة على دعمها التقليدي لإسرائيل.

لم يكتفِ الرئيس الأميركي باستبعاد إسرائيل من جدول رحلته، بل بدا وكأنه همّش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني وحرب إسرائيل في غزة، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وهو ما دل على تصاعد التوتر خلف الكواليس، وخصوصا بشأن إيران التي تدفع إسرائيل باتجاه الخيار العسكري حيالها.

– القوة الأميركية –

لكن يتوقع أن يوضع نهج ترامب في عقد الصفقات في السياسة الخارجية، قريبا قيد الاختبار.

فهو وإن أبدى استعداده للتوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، قائلا إنه لم يؤمن “قط بوجود أعداء دائمين”، فقد هددها في الوقت نفسه بضربة عسكرية إذا لم تتوصل إلى اتفاق معه.

وبدا جليا أن عقيدة ترامب القائمة على “السلام من خلال القوة” تحمل في طيّاتها الكثير من التناقضات. فخلال زيارته للقاعدة الجوية الأميركية في قطر، قال “أولويتي هي إنهاء النزاعات، وليس إشعالها”. لكنه سرعان ما استدرك مضيفا “لن أتردد لحظة في استخدام القوة الأميركية إذا اقتضى الأمر للدفاع عن الولايات المتحدة أو عن حلفائنا”.

وهكذا، غادر الشرق الأوسط من دون إحراز أي تقدم لإنهاء الحرب في غزة، رغم تعهداته السابقة، وإن قال إن سكان القطاع “يتضورون جوعا” في ظل الحصار الخانق والدمار الهائل.

وفي سياق آخر، حاول ترامب إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثات في إسطنبول خلال زيارته للمنطقة لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن جهوده باءت بالفشل.

دك/ص ك/غ ر