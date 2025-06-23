وزارة الداخلية القطرية تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد

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(رويترز) – قالت وزارة الداخلية القطرية يوم الاثنين إن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة وإنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وذلك بعد هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية.

وشددت الوزارة في بيانها عبر منصة إكس “على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة”.

وأضافت أنها تواصل “بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، استعدادها وجاهزيتها التامة لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الحياة العامة بصورة طبيعية”.