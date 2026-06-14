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وزير: تركيا والسعودية تهدفان لإنشاء خط حديدي يربطهما بالأردن وسوريا

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أنقرة 14 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الأحد إن تركيا والسعودية تستهدفان إنشاء خط سكك حديدية يربط البلدين بالأردن وسوريا خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، مضيفا أن دولا خليجية أخرى ستنضم إلى المشروع.

وذكر أورال أوغلو في حديث مع قناة الجزيرة أن خط السكك الحديدية سيسهم في المستقبل في التخفيف من المشكلات الناجمة عن اضطراب مضيق هرمز بسبب الحرب في إيران.

وورد المشروع في مذكرة تفاهم موقعة بين أنقرة والرياض الأسبوع الماضي بشأن التعاون اللوجستي وقطاع السكك الحديدية.

وقال أورال أوغلو إن خط السكك الحديدية سيسمح في مرحلته الأولى بنقل البضائع والنفط والغاز الطبيعي والركاب بين السعودية وتركيا والأردن وسوريا وأوروبا، مضيفا أن الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وربما اليمن ستنضم إلى المشروع لاحقا.

ونُقل عن أورال أوغلو قوله “القطار الذي يغادر من الرياض في السعودية يصل بالفعل إلى مناطق عدة في السعودية. لذا، فإن هذا المشروع يهدف إلى وصوله إلى تركيا عبر الأردن وسوريا. نحن نتحدث عن مسار سينقل كل أنواع البضائع عبر هذا الطريق إلى أوروبا”.

وأضاف أن المسار من السعودية إلى الحدود الأردنية اكتمل، وأنه تسنى الانتهاء من الربط بين إصلاحية وكلس وغازي عنتاب في جنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وتابع أن ذلك يترك فجوة تقارب 400 كيلومتر بين سوريا والأردن.

وبالإضافة إلى التجارة، قال أورال أوغلو إن السكك الحديدية يمكن استخدامها أيضا في موسم الحج.

وأقامت تركيا، التي تشترك في حدودها مع سوريا، علاقات وثيقة مع الحكومة في دمشق بعد سقوط بشار الأسد في أواخر 2024، وأعلنت أنها ستساعدها في إعادة الإعمار.

وذكر أورال أوغلو لقناة الجزيرة أنه سيتم وضع خطة مالية لمشروع السكك الحديدية. وسيشمل الاستثمار نحو 100 مليون دولار لإعادة بناء الخط بين تركيا وحلب السورية، مما ينشئ رابطا مباشرا إلى دمشق.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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