وزير الدفاع: إسرائيل سترد بقوة على “انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إنه أمر برد عسكري قوي على ما قال إنه “انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران عقب بدء الهدنة.

وأضاف “في ظل انتهاك إيران الصارخ لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتماشيا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية بالرد بقوة على أي خرق، أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي… بمواصلة عمليات مكثفة بشدة تستهدف أصول النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران”.