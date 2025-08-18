وزير خارجية الصين يزور الهند لمباحثات حول المبادلات عبر الحدود

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نيودلهي الاثنين، سعياً لتعزيز العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين البلدين في ظل الضغوط الأميركية الشديدة وحرب دونالد ترامب الجمركية.

سيجري يي محادثات مع نظيره سوبرامانيام جايشانكار، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن مودي قد يزور الصين هذا الشهر أيضاً.

أعلنت وزارة الخارجية الهندية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المقرر عقد “لقاءات مهمة بين الممثلين الخاصين للهند والصين، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية” خلال اليومين المقبلين.

تتنافس الدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من السكان في العالم على النفوذ في جنوب آسيا وتدور بينهما خلافات حدودية أسفرت عن اشتباك دامٍ في العام 2020.

لكنهما تحركتا من أجل رأب الصدع بينهما في ظل الاضطرابات التجارية والجيوسياسية الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُتوقع أن يكون استئناف التجارة الحدودية بين البلدين عبر مرتفعات جبال هملايا على رأس جدول أعمال وانغ، لا سيما وأن لاستئنافها أهمية رمزية كبيرة، في أعقاب اتفاقيات لإعادة الرحلات الجوية المباشرة وإصدار التأشيرات السياحية.

الهند جزء من التحالف الأمني الرباعي (كواد) مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والذي يُنظر إليه على أنه قوة مضادة للصين.

ويأتي تحسن العلاقات بين الصين والهند في ظل توتر العلاقات بين نيودلهي وواشنطن بعدما أصدر ترامب إنذارًا نهائيًا للهند لوقف مشترياتها من النفط الروسي وإلا ضاعفت واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الهندية من 25% إلى 50%.

خيب مستشار التجارة الأميركي بيتر نافارو آمال الهند في أن تخفف القمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الضغط على نيودلهي. وكتب الاثنين في مقال في صحيفة فايننشال تايمز “إذا أرادت الهند أن تُعامل كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، فعليها أن تبدأ بالتصرف على هذا الأساس”.

وأضاف نافارو “تعمل الهند كمركز عالمي وسيط لتداول النفط الروسي، فهي تُحوّل النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة، مع توفير الدولارات إلى موسكو التي تحتاجها … تتدفق العائدات إلى عمالقة الطاقة الهنود أصحاب النفوذ السياسي ومن ثم إلى خزائن فلاديمير بوتين لتمويل الحرب”، في هجوم واضح على ملاك مصافي التكرير الهندية الكبرى، ومن بينهم قطب الأعمال موكيش أمباني.

وقال نافارو إن الرسوم الجمركية البالغة 50% المقرر أن يبدأ تطبيقها في 27 آب/أغسطس “ستوجع الهند”.

