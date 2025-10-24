وفاة 14 على الأقل بعد غرق قارب مهاجرين قبالة غرب تركيا

إسطنبول (رويترز) – قال مكتب حاكم موجلا بغرب تركيا إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم غرقا إثر غرق قارب مطاطي كان يقل مهاجرين قبالة سواحل المنطقة، مضيفا أن عملية البحث والإنقاذ جارية بحثا عن ناجين محتملين.

وقال في بيان إن أفغانيا نجا من الواقعة هو من نبه بشأنها بعد الواحدة صباحا بقليل، إذ تمكن من العودة إلى البر سباحة.

وأضاف أن الأفغاني أبلغ أجهزة الطوارئ بأن القارب المطاطي انطلق وهو يحمل 18 شخصا، لكن المياه غمرته بعد وقت قصير وغرق.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على ناج ثان تمكن من الوصول إلى جزيرة جلبي قبالة بوضروم. وانتشلت 14 جثة من البحر.

وقال المكتب “جهود البحث والإنقاذ عن المهاجرين غير النظاميين الآخرين الذين ما زالوا مفقودين تتواصل باستخدام أربعة من قوارب خفر السواحل وفرقة غوص خاصة من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر”.

وبحر إيجة طريق عبور متكرر لآلاف المهاجرين الذين يحاولون العبور من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وخاصة من تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان.

وتشير إحصاءات المديرية العامة لإدارة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم القبض عليهم في تركيا بلغ ذروة في 2019 عند نحو 455 الفا، معظمهم من أفغانستان وسوريا.

وتم القبض على أكثر من 122 ألف مهاجر في تركيا من بداية العام وحتى 16 أكتوبر تشرين الأول.

