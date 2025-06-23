وكالة: برلمان إيران ينظر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن روح الله متفكر آزاد عضو هيئة رئاسة البرلمان في البلاد قوله يوم الاثنين إن البرلمان ينظر مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله “نسعى في البرلمان إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نحصل على ضمانات موضوعية لتصرف هذه المنظمة الدولية بصورة مهنية”.

وأضاف قاليباف أن طهران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

وقال “العالم رأى بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بأي من التزاماتها وصارت أداة سياسية”.