ولاية تكساس مركز الاستقطاب الجديد لقطاع التكنولوجيا الأميركي

afp_tickers

6دقائق

يكرّس مؤتمر “ساوث باي ساوث ويست” South by Southwest السنوي الذي يستمر إلى السبت في أوستن، بروز ولاية تكساس كمركز رئيسي للتكنولوجيا، بعيدا من منطقة سيليكون فالي في كاليفورنيا.

كان المهرجان الذي يُختصر اسمه بـ”إس إكس إكس دبليو” (SXSW) في الأصل مهرجانا موسيقيا، لكنّ موجة التكنولوجيا في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اجتاحته وطبعت مضمونه، ودخلت على خطه كبريات شركات التكنولوجيا وأبرزها “غوغل”.

وطوال أسبوع، يستقطب مهرجان “ساوث باي ساوث ويست” إقبالا واسعا على مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس، بمزيجه من الفنانين الموسيقيين والعاملين في هوليوود ورجال الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

وأفاد المهرجان أيضا من هجرة الشركات وصناع القرار من ولاية كاليفورنيا منذ جائحة كوفيد-19، بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة في سان فرانسيسكو أو لوس أنجليس، ولنفورها من بيئة تنظيمية توصَف بأنها صارمة جدا، ومن توجهات سياسية شديدة التأثر بثقافة الـ”ووك” (woke) المناهضة للتمييز بأشكاله كافة.

في أواخر عام 2021، نقلت شركة صناعة السيارات الكهربائية “تيسلا” مقرها الرئيسي من بالو ألتو إلى أوستن، بعدما كان رئيسها إيلون ماسك انتقل شخصيا إلى “ولاية النجمة الوحيدة” (Lone Star State)، أي تكساس، في العام السابق.

وفي 2024، أعلن أغنى رجل في العالم أنه سيفعل الشيء نفسه بالنسبة لشبكة التواصل الاجتماعي “إكس” وشركة الفضاء “سبايس إكس”.

وواكبت هذه الحركة أسماء أخرى من عالم الاقتصاد الجديد، من بينها “هيوليت باكارد إنتربرايز” (HPE) و”أوراكل”، في حين عززت “ميتا” و”غوغل” و”آبل” وجودها في تكساس.

وأعلنت “آبل” في أواخر شباط/فبراير عن مشروع لإنشاء مصنع للخوادم في هيوستن، يُتوقع تدشينه في 2026.

فالواقع أن لولاية تكساس أكثر من ميزة اقتصادية، ومنها أن ضرائبها مخففة، وأسعارها العقارية معقولة، وقدراتها في مجال الطاقة وفيرة.

وقال نائب رئيس قسم الابتكار في جامعة رايس في هيوستن (ولاية تكساس) بول تشيروكوري “عندما نفكر في بناء مصنع جديد، أو مركز بيانات جديد، لدينا المساحة للتوسع بتكلفة أقل من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”.

– وجهة للذكاء الاصطناعي –

في عام 2022، افتتحت شركة “تيسلا” مصنعا عملاقا تتجاوز مساحته 800 هكتار، بالقرب من أوستن.

وقال ماسك يومها “نحن بحاجة إلى مكان يمكننا أن نشغل فيه مساحة كبيرة”. وأضاف “ليس في الولايات المتحدة مكان آخر يمكن فيه ذلك إلاّ تكساس”.

ولاحظ الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أن نمو الوظائف في قطاع التكنولوجيا في تكساس بلغ ضعف نمو القطاعات الأخرى خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويبدو تاليا أن ولاية تكساس من أبرز المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت العالم منذ أكثر من عامين.

فشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي تتسابق لابتكار نماذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي، تحتاج إلى الرقائق والخوادم ومراكز التخزين للمضي قدما.

وأصبحت ولاية تكساس تمتلك مراكز بيانات أكثر من كاليفورنيا، وتحتل المرتبة الثانية بعد فيرجينيا، التي تعد الأولى أميركيا.

في أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، أعلنت شركة “أوبن إيه آي” المبتكرة لـ”تشات جي بي تي”، وشركة “أوراكل” للحوسبة السحابية، ومجموعة “سوفت بنك” الاستثمارية اليابانية، مشروعا مشتركا يحمل اسم “ستارغيت” ويتعلق بمراكز البيانات.

وتعتزم “ستارغيت” استثمار 500 مليار دولار خلال أربع سنوات في هذا المجال، وقد بدأت بالفعل في بناء مركز بالقرب من أبيلين في شمال شرق تكساس.

وتستهلك هذه الحظائر التي تضم خوادم معلوماتية الكثير من الكهرباء التي تمثّل تكلفتها في تكساس ثلث تكلفتها في كاليفورنيا بالنسبة للصناعة.

وقال بول تشيروكوري إن “عالم وادي السيليكون يتوسع بشكل مستمر وأن المكان المناسب لذلك هو تكساس”.

وإضافة إلى ذلك، “يستطيع المهندسون شراء منازلهم هنا”، في حين أن طفرة الإسكان في كاليفورنيا غالبا ما كانت تمنعهم من ذلك، على ما لاحظ غيب أولاندر من شركة “نورثويست ريجيسترد إيجنت” الاستشارية.

وأوضح أن “مسألة جودة الحياة هذه باتت أكثر أهمية مع ظهور العمل مِن بعد”.

وما ساهم في الإقبال على تكساس أيضا التحول الذي شهده جزء من الوسط التكنولوجي في شأن الموقف من مجموعة من القضايا السياسية والمجتمعية الكبرى، إذ أصبح في الآونة الأخيرة أقرب فيها إلى دونالد ترامب.

فأكبر ولاية في الولايات المتحدة خارج ألاسكا، واقعة تحت السيطرة السياسية للجمهوريين الذين جعلوا الإجهاض غير قانوني في كل الحالات تقريبا، وأجازوا بحمل الأسلحة من دون تصريح.

وكتب ماسك عبر منصة “إكس” في تشرين الثاني/نوفمبر “إن سكان كاليفورنيا الذين أعرفهم والذين غادروا باتوا الآن من سكان تكساس الأصليين”.

وأضاف “رجاءً، لا تتركوا تكساس تصبح كاليفورنيا!”.

أرب/ب ح/جك