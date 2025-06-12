ولي العهد السعودي لن يحضر قمة مجموعة السبع في كندا

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من آندرو ميلز

دبي (رويترز) – قال دبلوماسي كبير لرويترز يوم الخميس إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة لن يحضر قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كندا.

وأضاف الدبلوماسي أن الأمير محمد لم يقدم سببا لرفض دعوة كندا لحضور التجمع السنوي.

والسعودية ليست عضوا في مجموعة السبع لكن يمكن دعوتها كضيف لحضور الاجتماع السنوي الذي سيعقد هذا العام في كناناسكيس بمنطقة جبال روكي الكندية، في الفترة من 15 إلى 17 يونيو حزيران.

ونادرا ما سافر الأمير محمد في زيارات دولية في السنوات القليلة الماضية، ورفض دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا العام الماضي.

وأرجأ رحلة كانت مقررة إلى اليابان العام الماضي، وعزا ذلك إلى مخاوف بشأن صحة والده الملك سلمان.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقالت صحيفة جلوب اند ميل الكندية، التي كانت أول من أورد تقريرا عن عدم حضور ولي العهد السعودي للقمة، إن هذا التطور قد يخفف من حدة التوتر داخل الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إذ يشعر بعض أعضاء البرلمان بالغضب من توجيه الدعوة للأمير محمد.

وتعرض ولي العهد السعودي لانتقادات شديدة بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان. وتنفي السعودية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القمة.