12 جامعة إماراتية ضمن الأفضل عالمياً في تصنيف 2026

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حلت 12 جامعة إماراتية بين أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، حسب تصنيف “كيو إس” 2026 الذي شهد تقييماً شمل 1501 جامعة من 106 دول ومناطق حول العالم، على ما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” الأحد.

وذكرت الصحيفة أنّ “التصنيف شهد دخول ثلاث جامعات إماراتية ضمن أفضل 300 جامعة في العالم، وثلاث جامعات ضمن أفضل 500 جامعة، كما حلت أربع جامعات إماراتية ضمن قائمة أفضل 10 جامعات عربية في التصنيف”.

وأكّدت أنّ الأمر “يعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين”.

وتفصيلاً، حافظت الجامعات الإماراتية على وجودها في التصنيفات العالمية، حيث ضمت قائمة أفضل 1000 جامعة 12 جامعة في تصنيف “كيو إس” للجامعات العالمية لعام 2026، فقد احتلت جامعة خليفة المركز 177، تلتها في الترتيب جامعة الإمارات العربية المتحدة (229)، والجامعة الأميركية في الشارقة (272)، وجامعة الشارقة (328)، وجامعة أبوظبي (391)، وجامعة عجمان في الإمارات (440)، وجامعة العين 558، والجامعة الأميركية برأس الخيمة (591)، وجامعة زايد (595)، والجامعة الكندية بدبي (604)، والجامعة الأميركية بدبي (678)، وجامعة دبي في قائمة من 851 إلى 900.

هت/لين