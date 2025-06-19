17 تموز/يوليو موعد الحكم بشأن إطلاق سراح اللبناني جورج عبد الله في فرنسا

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هل يعود اللبناني جورج عبد الله إلى وطنه بعد 40 عاما في السجن الفرنسي؟ الجواب مؤجل إلى الشهر المقبل على أقرب تقدير، إذ حددت محكمة الاستئناف في باريس التي نظرت الخميس في طلب جديد للإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين والمُدان بالضلوع في اغتيال دبلوماسيَّين من إسرائيل والولايات المتحدة عام 1982، 17 تموز/يوليو موعدا لإصدار قرارها.

وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور “قلت للقضاة +إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام+”.

حُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.

وبالنسبة الى الطلب الأخير، أجّلت المحكمة قرارها في اللحظات الأخيرة في شباط/فبراير، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا “جهدا كبيرا” لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.

ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال “المقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأميركي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.

ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ “يناهز 16 ألف يورو” في حساب جورج عبد الله في السجن، “يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع”. ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.

وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله “لم يُبذل أي جهد” لأن “المال ليس له”، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى “التوبة” عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.

وأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة “أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي”.

– “سجين مُسن” –

أشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا (07,00 ت غ) في 17 تموز/يوليو، خلال جلسة مغلقة أيضا.

في حكمها الصادر في شباط/فبراير، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.

ولكونه “سجينا مُسنا”، لم يعد جورج عبد الله يُشكل “خطرا جديا” لتكرار الارتكابات المنسوبة إليه أو “الإخلال بالنظام العام” في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة.

ومن جانب الطرف المدني، أشارت الولايات المتحدة إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في شباط/فبراير. ورفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة.

وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة.

قبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة.

يُعدّ جورج عبد الله الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته، “رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني”، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، باتت منحلة “ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984”.

مده/جك/ب ق