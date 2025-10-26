885 متسابقاً في النسخة الأولى من “بطولة المحارب العربي” بالفجيرة

فاز التشيكي بول ماردينا والإماراتي عبيد النعيمي بلقب بطولة المحارب العربي لفئتي المحترفين والمواطنين بنسختها الأولى التي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات بالتعاون مع وزارة الرياضة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

اقيمت البطولة بمشاركة 885 متسابقا من الجنسين وضمت ثلاث فئات خصصت الأولى للمحترفين من حول العالم وشارك فيها 27 متسابقاً ومتسابقة، والثانية للمحترفين داخل الدولة من المواطنين والجنسيات الأخرى.

وشارك في البطولة التي أقيمت بحديقة الفجيرة للمغامرات، 108 مشاركين ومشاركات إلى جانب الفئة الثالثة التي شارك فيها 750 محاربا من الجنسين وهي فئة المجتمع لجميع الأعمار وخصصت لطلاب الجامعات والمدارس والأطفال وبقية أفراد المجتمع.

