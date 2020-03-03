هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 01:06 م

بعض الشركات السويسرية اضطرت لخفض ساعات عمل عمالها بسبب صعوبة في التزود بالمواد الأولية أو بسبب تراجع نشاطها التجاري. (Keystone / Alex Plavevski)

مع وجود عدد متزايد من الشركات السويسرية مجبرة على خفض ساعات عمل موظفيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يلجأ المزيد منها إلى السلطات لطلب إعانات مالية لمواصلة دفع أجور عمالها.

أغلب الشركات التي تقدمت بمطالب لدى السلطات للحصول على هذه الإعانات تنشط في قطاعات مثل السياحة والمطاعم والتجارة بالتجزئة. في الآن نفسه، تقدمت أيضا الشركات التي لديها فروع انتاج في الصين بمطالب مماثلة، وفق ما أكّده تحقيق قامت به وكالة الأنباء Keystone-SDA.

وبإمكان رجال الأعمال في سويسرا خفض ساعات عمل موظفيهم مؤقتا في حال لم يكن لدى الشركة سوى القليل من العمل أو في حال انعدامه تماما. وفي ظل هذا النظام يحق لأصحاب الشركات الحصول على إعانات مالية من سلطات الكانتون لكي تتمكّن من مواصلة دفع أجور العمال. ويتلقى العمال تعويضات عن الساعات المخفضة من دوامهم بنسبة 80% من المرتب الذي فقدوه.

بعض الكانتونات بادرت بإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بفيروس كورونا المستجد لتسهيل تقديم المطالب والردّ على التساؤلات المعهودة. كما تذكّر هذه المواقع بالوثائق التي يجب أن توفّرها الشركات المعنية لكي تثبت تضررها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإلى جانب التعويض عن تراجع النشاط التجاري، التدابير الوقائية الرسمية التي اتحذتها الحكومة الفدرالية يمكن أن تدفع كذلك مؤسسات أخرى لطلب تعويضات: بعد إعلان الحكومة حظر التجمعات التي يفوق الحضور فيها 1000 شخص يوم الجمعة الماضي، تتوقع الكانتونات تلقي طلبات إضافية.

وحتى الآن، أغلب الشركات التي طالبت بتعويضات تنشط أساسا في قطاعي السياحة والتجارة بالتجزئة في كانتوني برن ولوتسيرن، المعروفيْن باستقبالهما في العادة لأعداد كبيرة من السياح القادمين من الصين.



تعطل سلسلة التوريد



كذلك تلقت بعض الكانتونات طلبات من شركات تعاني من اضطرابات في عمليات التصنيع وفي التزوّد بالمواد الضرورية لذلك. وتقدمت أربع شركات بطلب إلى سلطات كانتون أرغاو للحصول على الدعم بسبب صعوبات التزوّد بالسلع من الصين وكوريا وإيطاليا.



وفقًا لتقرير من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية ( SRF )، تقدمت خمس شركات فقط ناشطة في كانتون زيورخ بطلب للحصول على تعويض عن تراجع ساعات العمل في شهر فبراير الماضي، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في المستقبل حيث تلقى المكتب العديد من طلبات الحصول على معلومات حول متطلبات تقليل ساعات العمل.



ويوم السبت الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت آخر توقعات نشرت في ديسمبر تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون بنسبة 1.7 ٪ هذا العام. لكن من المنتظر أن يعاد النظر في هذه التوقعات يوم 17 مارس المقبل.



Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة شركات تطلب المساعدة لتخطي الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد 03 مارس 2020 - آخر تحديث - 13:06 مع وجود عدد متزايد من الشركات السويسرية مجبرة على خفض ساعات عمل موظفيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يلجأ المزيد منها إلى السلطات لطلب إعانات مالية لمواصلة دفع أجور عمالها. أغلب الشركات التي تقدمت بمطالب لدى السلطات للحصول على هذه الإعانات تنشط في قطاعات مثل السياحة والمطاعم والتجارة بالتجزئة. في الآن نفسه، تقدمت أيضا الشركات التي لديها فروع انتاج في الصين بمطالب مماثلة، وفق ما أكّده تحقيق قامت به وكالة الأنباء Keystone-SDA. وبإمكان رجال الأعمال في سويسرا خفض ساعات عمل موظفيهم مؤقتا في حال لم يكن لدى الشركة سوى القليل من العمل أو في حال انعدامه تماما. وفي ظل هذا النظام يحق لأصحاب الشركات الحصول على إعانات مالية من سلطات الكانتون لكي تتمكّن من مواصلة دفع أجور العمال. ويتلقى العمال تعويضات عن الساعات المخفضة من دوامهم بنسبة 80% من المرتب الذي فقدوه. بعض الكانتونات بادرت بإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بفيروس كورونا المستجد لتسهيل تقديم المطالب والردّ على التساؤلات المعهودة. كما تذكّر هذه المواقع بالوثائق التي يجب أن توفّرها الشركات المعنية لكي تثبت تضررها من انتشار فيروس كورونا المستجد. وإلى جانب التعويض عن تراجع النشاط التجاري، التدابير الوقائية الرسمية التي اتحذتها الحكومة الفدرالية يمكن أن تدفع كذلك مؤسسات أخرى لطلب تعويضات: بعد إعلان الحكومة حظر التجمعات التي يفوق الحضور فيها 1000 شخص يوم الجمعة الماضي، تتوقع الكانتونات تلقي طلبات إضافية. وحتى الآن، أغلب الشركات التي طالبت بتعويضات تنشط أساسا في قطاعي السياحة والتجارة بالتجزئة في كانتوني برن ولوتسيرن، المعروفيْن باستقبالهما في العادة لأعداد كبيرة من السياح القادمين من الصين. تعطل سلسلة التوريد كذلك تلقت بعض الكانتونات طلبات من شركات تعاني من اضطرابات في عمليات التصنيع وفي التزوّد بالمواد الضرورية لذلك. وتقدمت أربع شركات بطلب إلى سلطات كانتون أرغاو للحصول على الدعم بسبب صعوبات التزوّد بالسلع من الصين وكوريا وإيطاليا. وفقًا لتقرير من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية ( SRF )، تقدمت خمس شركات فقط ناشطة في كانتون زيورخ بطلب للحصول على تعويض عن تراجع ساعات العمل في شهر فبراير الماضي، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في المستقبل حيث تلقى المكتب العديد من طلبات الحصول على معلومات حول متطلبات تقليل ساعات العمل. ويوم السبت الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت آخر توقعات نشرت في ديسمبر تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون بنسبة 1.7 ٪ هذا العام. لكن من المنتظر أن يعاد النظر في هذه التوقعات يوم 17 مارس المقبل.