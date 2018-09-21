أشارت أحدث التوقعات الإقتصادية الصادرة عن فريق خبراء تابع للحكومة السويسرية إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى مما كان متوقعا في عام 2018 مع تحسّن أسعار الصرف وانخفاض معدلات البطالة.
ويشهد الإقتصاد السويسري خلال هذا العام "ازدهارا كبيرا" وفقا لفريق الخبراء، الذي أصدر آخر توقعاته يوم الخميس 20 سبتمبر 2018 (البيان باللغة الأنجليزيةرابط خارجي).
وفي ضوء الارتفاع السريع لإجمالي الناتج المحلي في الثلاثيات الأخيرة، والإنخفاض المستمر في معدلات البطالة، عدّلت المجموعة توقعاتها للنمو الإقتصادي لعام 2018 من 2.4% إلى 2.9%.
وفي ظل الوضع "الأكثر من جيّد"، الذي يوجد عليه الفرنك السويسري مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاثة الماضية- حينما عانى من صدمة الإرتفاع المشط في قيمته مقابل اليورو في عام 2015 - تستمرّ الصادرات في توفير دفعة قوية للنمو، وفقا للبيان الصادر عن فريق الخبراء.
+ ارابط خارجيلفرنك السويسري يواصل تراجعه في عام 2018 ويقترب من "قيمة رمزية"
ومن المتوقّع كذلك أن يشهد قطاع البناء نموا كبيرا، خاصة البناء التجاري، ما يوفّر دفعة قوية للإقتصاد المحلّي.
أما معدّلات البطالة فهي مستمرّة في الإنخفاض ومن المتوقّع أن تنهي العام بمعدّل سنوي يضاهي 2.6%، في الأثناء، يُنتظر أن ترتفع نسبة التضخّم لتصل إلى 1%.
أما بالنسبة لعام 2019، فمجموعة الخبراء تتوقّع كذلك نسبة نموّ "قويّة" تبلغ 2%، لكنها أشارت إلى وجود بعض المخاطر الدولية التي قد تتسبّب في بعض المشاكل للإقتصاد السويسري: النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين حول المستقبل السياسي في إيطاليا، وموضوع بريكسيت في ارتباط بعلاقة بريطانيا بالإتحاد الأوروبي.
ونشر هذا التقرير في اليوم نفسه الذي أعلن فيه المصرف الوطني السويسري عن توقعات اقتصادية مشابهة وتعهّد بالحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية (0.75% حاليا).
مع ذلك، حذّر المصرف الوطني السويسري من هشاشة "سوق الصرف الأجنبية"، إذ لوحظ ارتفاع قيمة الفرنك السويسري "نوعا ما"، لتبلغ 0.6% مقابل اليورو خلال الأشهر الخمسة الماضية.
swissinfo/ ع.ع