هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 10:44 ص

تخطط شركة الطيران إيزيجيت لإضافة المزيد من الرحلات إلى جدولها مع نمو الطلب وتخفيف القيود المتعلقة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء أوروبا.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

أعلنت شركة الطيران إيزيجيت أمس الخميس 21 مايو بأن أولى رحلاتها من المدينة السويسرية جنيف ستتوجه الشهر المقبل إلى عدد قليل من وجهات العطلات الشهيرة مثل برشلونة و بورتو ولشبونة ونيس.

وتخطط الشركة البريطانية رخيصة التكلفة (Easyjet) إلى إعادة تشغيل غالبية الرحلات الداخلية وعدد قليل من الرحلات الدولية في منتصف شهر يونيو من 21 مطارًا أوروبيًا، من بينها العديد في المملكة المتحدة وفرنسا. ومع نمو الطلب وتخفيف القيود المرتبطة بالفيروس التاجي، ستضيف الشركة المزيد من الرحلات إلى جدولها الزمني.



ومن المقرر فرض تدابير سلامة جديدة لكل من الركاب والطاقم الذين سيُطلب منهم، إلى جانب الموظفين الأرضيين، ارتداء كمامات. ولن تكون خدمات تقديم الطعام على متن الرحلات القصيرة المدى متاحة في البداية. وتعتزم شركة الطيران أيضًا تعزيز إجراءات تعقيم الطائرات.



وقالت الشركة في بيان صحفي إنها أوقفت أسطولها لكنها أبقت طائراتها في وضع الاستعداد حتى تتمكن من العودة بسرعة.



يذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أشار قبل بضعة أيام إلى أنه يفكر في استئناف الرحلات الداخلية في شهر يونيو والرحلات القارية في يوليو، مع تقديم مجموعة من تدابير الصحة والسلامة في نهاية مايو. ويتوقع الاتحاد استئناف الرحلات العابرة للقارات في الربع الأخير من العام.



Keystone-SDA/م.م

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