هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 04:34 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:34

هذا الحشد من الناس يدعم فائزا! إنه جمهور كرة القدم في برن وقد تجمع في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان يوم 20 مايو 2018 احتفاء بفوز فريقهم المفضل "يونغ بويز" Young Boys ببطولة الدوري السويسري الممتاز.

(Keystone)

سجّلت منصات التمويل التشاركي السويسرية تعاملات بقيمة 377 مليون فرنك في عام 2017، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في العام السابق. وقد قام حوالي 160،000 شخص بتقديم الدعم لمشاريع مُمولة بشكل تشاركي (أو جماعي).

على مدار السنوات الثماني الماضية، تم جمع أكثر من نصف مليار فرنك عن طريق هذا الصنف من "التمويل القائم على أساس السّرب"، حسبما ذكرت جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية والفنون يوم الاثنين 28 مايو الجاري.

التمويل التشاركي (أو الجماعي) هو تلك الممارسة المتمثلة في تمويل مشروع عن طريق جمع مبالغ صغيرة من المال من عدد كبير من الناس، وعادة ما يتم القيام بذلك عبر الإنترنت.

ووفقا للجامعة، فقد كان المحرك الرئيسي لنمو الظاهرة في السنوات الأخيرة التمويل الجماعي للشركات الصغرى والمتوسطة والإستثمارات في العقارات.

في الأثناء، يتوقع مؤلفو التقرير أن يكسر التمويل التشاركي في سويسرا حاجز المليار فرنك بحلول نهاية العام الجاري.

ففي موفى شهر أبريل الماضي، بلغ عدد منصات التمويل التشاركي التي لديها وجود فعلي في سويسرا ثلاثة وأربعين (43). في المقابل، لم يُسجّل حضور العديد من المنصات الأخرى التي تركز نشاطها على الصعيد الدولي في سويسرا.

SDA-ATS/ك.ض

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