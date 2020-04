Les transports internationaux sont gelés en raison de la pandémie et l'aéroport de Genève est presque à l'arrêt. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus mettent de nombreuses entreprises en grande difficulté. Pour éviter les licenciements de masse, un outil qui a fait ses preuves en période de crise est largement utilisé en Suisse: le chômage partiel.

وضعت التدابير التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 العديد من الشركات في صعوبات كبيرة. ولتجنّب التسريح الجماعي للعمال، يتم اللجوء لإستخدام أثبتت نجاعتها في أوقات الأزمات على نطاق واسع في سويسرا: العمل بتوقيت جزئي.

Hôtellerie, restauration, transport, industrie, tourisme… Une variété de domaines sont touchés de plein fouet par la pandémie, en raison de la fermeture des établissements publics et des commerces non indispensables, mais aussi du bouclage des frontières et des restrictions de déplacements imposées à la population. Les entreprises suisses voient leurs revenus chuter de façon alarmante et sont toujours plus nombreuses à avoir recours au chômage partielرابط خارجي pour éviter les licenciements. Explications.

لقد ألحق الوباء أضرارا فادحة بالعديد من القطاعات الاقتصادية كالفنادق والمطاعم والصناعة والسياحة بسبب إغلاق المؤسسات العامة ووالمحلات غير الضرورية، وكذلك إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر . ووتسجّل الشركات السويسرية تراجع إيراداتها المالية بشكل يثير القلقن ويلجأ عدد متزايد منها إلى العقل بوقت جزئي لتجنّب تسريح العمال. وهنا إضاءة على نظام البطالة الجزئية.

ما هي البطالة الجزئية؟

نهاية الإطار التوضيحي

En Suisse, lorsqu’une entreprise se retrouve en difficulté, elle peut réduire provisoirement l’horaire de son personnel. Les collaborateurs travaillent alors à un pourcentage plus faible et l’employeur paye un salaire plus bas qui est complété par l’assurance-chômage.

في سويسرا، عندما تجد شركة ما نفسها في وضع صعب، يمكنها خفض ساعات عمل موظّفيها مؤقتا. في هذه الحالة، يدفع صاحب العمل راتبا أقلّ ويقوم صندوق التأمين ضد البطالة بإكمال بقية الراتب.

Les employés perçoivent une indemnité de 80% de la perte de revenu. Cela signifie que si l’entreprise réduit le taux d’activité de 100% à 50%, l’entreprise verse ces 50% et la caisse d’assurance-chômage couvre 80% des 50% restants. L’employé reçoit ainsi 90% de son salaire initial. La caisse de chômage verse sa part à l’employeur qui utilise cette somme pour payer les salaires de ses collaborateurs.

ويحصل العمال على تعويض بنسبة 80% من الدخل المفقود. وهذا يعني أنه إذا خفضت الشركة معدّل العمل من 100% إلى 50%، فإن الشركة تدفع راتب هذه النسبة (50%)، ويغطي صندوق التأمين ضد البطالة 80% من ال50% المتبقية. وبذلك يحصل الموظّف على 90% من راتبه الأصلي. ويدفع صندوق البطالة حصته إلى صاحب العمل الذي يستخدم هذا المبلغ لدفع رواتب موظّفيه.

L’entreprise peut aussi cesser totalement ses activités durant une certaine période.

ويمكن للشركة إيقاف نشاطها بالكامل خلال فترة معيّنة من الزمن.

متى يمكن اللجوء إلى البطالة الجزئية؟ نهاية الإطار التوضيحي

Une baisse des commandes, une crise financière ou une pandémie peuvent mettre temporairement une entreprise en difficulté et la pousser à licencier une partie de son personnel. Alors même qu’elle aura à nouveau besoin de ces collaborateurs quelques mois plus tard. L’objectif du chômage partiel est de préserver les emplois.

يمكن أن يؤدّي انخفاض الطلبات أو أزمة مالية أو انتشار وباء إلى اعاقة عمل الشركة مؤقتا ودفعها إلى تسريح بعض موظّفيهان على الرغم من أنها ستحتاج إلى هؤلاء المتعاونين مرة أخرى بعد بضعة أشهر . فالهدف من البطالة الجزئية هو الحفاظ على الوظائف.

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, l’employeur doit prévenir les autorités de son canton dix jours avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le canton pourra alors vérifier si la démarche est licite et si elle vise effectivement à maintenir les places de travail.

للإستفادة من هذا الإجراء، يجب على صاحب العمل إخطار السلطات في الكانتون الذي توجد به شركته قبل عشرة أيام من بدء تخفيض ساعات عمل موظّفيه. ويقوم الكانتون بعد ذلك بالتحقق من قانونية ما أقبل عليه صاحب العمل، وما إذا كان الهدف من التخفيض الحفاظ على الوظائف.





من يحق له الإستفادة من مزايا البطالة الجزئية؟ نهاية الإطار التوضيحي

Les employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Les apprentis, les intérimaires et les collaborateurs sous le coup d’un contrat à durée déterminée n’ont pas droit au chômage partiel. Ils continuent de toucher leur salaire habituel et ne peuvent en principe pas être licenciés.

الموظّفون الحاصلون على عقود غير حدودة في الزمن. لكن هذه المزايا لا يمكن أن يحصل عليها المتدرّبون والعمال المؤقتون والموظفون الذين تربطهم بمشغلهم عقود محدودة المدة. هؤلاء يستمرون في تلقي اجورهم، ولا يمكن من حيث المبدأ فصلهم عن وظائفهم.

Pour introduire une réduction de l’horaire de travail, l’entreprise doit obtenir le consentement écrit de ses employés. Chacun est libre de refuser cette mesure et de continuer à toucher son revenu usuel. Le risque de licenciement est en revanche plus élevé.

لإحداث تخفيض في ساعات العمل، يتوجّب على الشركة الحصول على موافقة كتابية من موظّفيها. ولكل فرد الحرية في رفض هذا التدبير والاستمرار في تلقي دخله المعتاد. لكن خطر الفصل من الوظيفة يصبح في هذه الحالة محتملا أكثر.

Le chômage partiel n’a aucune influence sur la durée de l’indemnisation en cas de chômage. Employeurs et employés doivent également continuer de verser l’intégralité de leurs cotisations aux assurances sociales.

وليس للبطالة الجزئية أي تأثير على مدة إعانة البطالة. كما يجب على أصحاب العمل والموظّفين أيضا الإستمرار في دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالكامل.





هل يمكن فصل عامل أو تقديم استقالته خلال مدّة البطالة الجزئية؟ نهاية الإطار التوضيحي

Oui, le contrat de travail peut être résilié à tout moment en respectant les délais de congé. L’employeur est alors obligé de verser l’intégralité du salaire jusqu’au départ de l’employé.

نعم يمكن انهاء عقد العمل في أي وقت مع احترام المواعيد النهائية للإجازة. يتعيّن على صاحب العمل إذن دفع الراتب كامل حتى مغادرة الموظّف.



Les règles du chômage partiel sont-elles différentes avec le coronavirus? هل القواعد المنظّمة للبطالة الجزئية مختلفة في زمن وباء كوفيد-19؟ نهاية الإطار التوضيحي

Le Gouvernement suisse a décidé d’assouplir les exigences:

قررت الحكومة السويسرية تخفيف الشروط.

l’entreprise peut informer le canton immédiatement, elle n’a plus besoin d’attendre dix jours

la durée de base autorisée pour appliquer le chômage partiel passe de trois à six mois

les apprentis, les intérimaires et les employés qui ont un contrat à durée déterminée ont aussi droit au chômage partiel

يمكن للشركة إبلاغ الكانتون على الفور، ولا يجب عليها الانتظار عشرة أيام. كما تم تمديد المدّة الأساسية المصرّح بها التطبيق البطالة الجزئية من ثلاثة إلى ستة أشهر.

كما يحق للمتدرّبين والعمال المؤقتين والموظفين بعقود مؤقتة الاستفادة من مزايا البطالة الجزئية.



Est-ce que beaucoup d’entreprises ont recours au chômage partiel en raison de la pandémie? نهاية الإطار التوضيحي

Jusqu’à présent, les autorités suisses ont reçu 750'000 demandes de chômage partiel, ce qui représente 15% des travailleurs actifs.





Est-ce que le chômage partiel est vraiment efficace en période de crise? نهاية الإطار التوضيحي

Lors de la crise économique de 2009, l’industrie helvétique a beaucoup souffert et 90'000 employés ont bénéficié du chômage partiel. Une analyseرابط خارجي menée entre 2009 et 2015 par le Centre de recherches conjoncturelles de l’École polytechnique fédérale de Zurich (KOFرابط خارجي) a démontré les effets bénéfiques de cet outil: il a empêché durablement des licenciements et il a permis aux entreprises de sauvegarder au moins 10% de leurs places de travail tout en conservant de précieux savoir-faire.

Le coût du chômage partiel a été largement compensé par les économies ainsi réalisées dans l’assurance-chômage ordinaire.

Est-ce que d’autres pays que la Suisse ont recours à cet outil? نهاية الإطار التوضيحي

La plupart des pays industrialisésرابط خارجي connaissent des mécanismes de chômage partiel qu’ils ont déjà largement utilisés lors de la crise économique de 2009. En cette période de pandémie, les États sont de plus en plus nombreux à y avoir recours. Plusieurs pays ont, comme la Suisse, assoupli les règlesرابط خارجي: l’Allemagne, l’Italie, la France et les Pays-Bas notamment.

