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برامج إلكترونية مصرفية البنك العربي لتونس يختار شركة سويسرية لرقمنة أنشطته

بناية شاهقة بيضاء اللون

المقر الرئيسي للبنك العربي لتونس في العاصمة التونسية.

(swissinfo.ch)

سيرافق مطور البرامج الإلكترونية المصرفية السويسري تيمينوس البنك العربي لتونس في تحوله الرقمي.

وقرر البنك العربي لتونسرابط خارجي اعتماد حلول تيمينوس أنفينيتي Temenos Infinity وتيمينوس T24 على وجه الخصوص لتنفيذ هذه العملية، وفق ما أشارت إليه المجموعة السويسرية (مقرها في جنيف) يوم الثلاثاء 7 مايو 2019. ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات وخاصة ما يتعلق بالقيمة المالية لهذه الصفقة.

ويسعى البنك العربي لتونس من خلال رقمنة أنشطته إلى "زيادة إيراداته بنسبة 40٪ بحلول عام 2020، ومضاعفة عدد المودعين من خلال طرح عروض جديدة"، حسبما ذكر البيان. ويعد هذا المصرف من بين أكبر خمسة بنوك في تونس، وله 130 فرعًا ويشغّل 1300 موظف.

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