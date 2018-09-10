رغم التفاؤل الذي أبدته الحكومة مؤخرا حول الوضع الاقتصادي في سويسرا، يجد العاطلون عن الشغل من المسنّين صعوبة في الإنخراط في سوق العمل من جديد، وفق ما نقلته صحيفة "لوماتان دي مونش" يوم الأحد 9 سبتمبر 2018.
ونشرت الصحيفة أرقاما نقلا عن معهد العلوم التطبيقية التابع لجامعة برن تفيد بأن 13.9% فقط من العاطلين عن الشغل ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما وجدوا عملا قارا من جديد. وأن الكثير منهم يلتجؤن إلى طلب المساعدات الإجتماعية بعد نفاذ حقهم في التعويضات عن البطالة.
ويحدث هذا على الرغم من تراجع معدلات البطالة وحاجة سوق العمل السويسرية إلى أصحاب الكفاءات.
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ووفقا للمؤتمر السويسري لمؤسسات المساعدات الإجتماعية تضاعف عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 55 - 64 عاما ممن فقدوا حقهم في التعويضات عن البطالة بين عامي 2010 و2016، مما جعلهم يلتجؤون كحل اخير إلى طلب المساعدات الإجتماعية من االدولة.
ولمواجهة هذا الوضع، يقترح المؤتمر السويسري لمؤسسات المساعدات الإجتماعية، احتفاظ العاطلين عن الشغل ممن تجاوز عددهم 55 عاما بتعويضات البطالة حتى انقضاء 520 يوم عمل إذا ما اشتغلوا على الأقل لمدّة تجاوزت 20 عاما. ونقلت صحيفة "لوماتان دي مونش" عن وزير الإقتصاد قوله إنه سيتم دراسة المقترح قريبا.
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