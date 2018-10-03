هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 01:00 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 13:00

مزارع الكروم في فاليه، الكانتون ذو الأهميّة الكبيرة في صناعة النّبيذ في سويسرا.

(Keystone)

ارتفع الإنتاج الزراعي السويسري في عام 2018 مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة في محصولات النبيذ والفاكهة ومنتجات الحليب، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية. كما أنّ الإنتاجية هي أيضا في ارتفاع.

يمثل تقدير الإنتاج السنوي البالغ 10.6 مليار فرنك سويسري الذي صدر يوم الثلاثاء 2 أكتوبر من قبل المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي، زيادة بنسبة 2.7% عن عام 2017.



كما يأتي هذا الإرتفاع بشكل رئيسي من الإنتاج المتأتي من الأشجار، وذلك بزيادة قدرها 4.4% عن العام الماضي.



وتشكّل المحاصيل التي يطلق عليها "المتخصصة"، كالفواكه والخضروات والعنب حصة كبيرة، وهي أيضاً في تزايد، بنسبة 61% (مقارنة بـ 50% في عام 2000). وقد ساعدت هذه المنتجات التي يعتمد معظمها على الرّيّ، وبالتالي أكثر مقاومة للجفاف، على تعويض الخسائر المُسجّلة في قطاع الحبوب بسبب الظروف المناخيّة الحارة والجافة هذا الصيف.

بدوره، ارتفع الإنتاج الحيواني - الذي يمثل أقل من نصف الإنتاج الزراعي - ولكن فقط بنسبة 1.2%، أمّا إنتاج الحليب فقد ارتفع أيضاً ولكنه ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السّنوات السّابقة.



في الأثناء، تستمرّ الإنتاجيّة الإجماليّة في الإرتفاع، حيث يتمّ إنتاج الكثير بجهد قليل. ومنذ عام ألفين، بلغت نسبة ارتفاعها 27%.



ومع ذلك، لا تزال التفاوتات قائمة: فالدّخل الإجماليّ أعلى وأقل استقرارًا في مناطق الوديان والسهول منه في المناطق الجبلية. وفي الوقت الذي تشهد فيه إجمالي المزارع ازدهارًا كبيرًا، إلّا أنّ 39% منها سجلت انخفاضاً في الأرباح هذا العام.



يُشار إلى أن هذه الأرقام نُشرت في أعقاب اقتراعين وطنيين أجريا يوم 23 سبتمبر الماضي بشأن مستقبل الزراعة في سويسرا، هدف أحدهما إلى تعزيز دعم المزارع الصغيرة، بينما ركز الآخر على ضمان احترام المعايير الأخلاقية من طرف جميع المواد الغذائية المستوردة. وقد تمّ رفض كليهما بأغلبية عريضة.



SDA-ATS/ث.س

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