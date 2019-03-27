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نجاح آخر النقل العام السويسري يحطّم رقما قياسيا جديدا في نقل الزوار الأجانب

Tourists on a train

سائحة تلتقط صورة من على متن رحلة عبر بانوراما جبال غوتهارد 

(Keystone)

في عام 2018، ارتفعت نفقات السياح الأجانب في اقتناء تذاكر الشركة السويسرية للتسويق للنقل العام بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الذي سبقه. وتجاوز رقم مبيعات هذه التذاكر 130 مليون فرنك في السنة. 

وهذا هو الرقم القياسي السنوي السادس وفق ما أعلنته الشركة الفدرالية للسكك الحديدية في سويسرارابط خارجي يوم الثلاثاء 6 مارس الجاري. ويتصدّر السيّاح الصينيون قائمة الأجانب المستخدمين للنقل العام، بقيمة مبيعات تعادل 20.3 مليون فرنك، أي بزيادة 14.9% في عام 2018 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

واحتلّ الزوار القادمون من الهند ومن الولايات المتحدة المرتبة الثانية فالثالثة بعد الصينيين مع زيادة في الانفاق على تذاكر النقل العام بمعدليْ 18.1% و14.9% على التوالي. واحتلّ رعايا كوريا الجنوبية الذين تصدّروا تصنيف 2017، المرتبة الرابعة في العام الماضي بعد أن تراجعت مشترياتهم من تذاكر النقل العام بنسبة 8.2%.

+المزيد من المعلومات عن النقل العام الخاص بالمسافرين الأجانبرابط خارجي

وقالت الشركة الفدرالية للسكك الحديدية أن أحد أسباب النجاح الذي حققه النقل العام في عام 2018 يعود في الأساس "الرحلة الطويلة للقطار عبر سويسرا"رابط خارجي . وأضافت الشركة إن هذه الرحلة التي هي عبارة عن"مركز جذب سياحي" يربط أجمل الطرق البانورامية في البلاد بطريق فريد طوله 1280 كيلومتر. وتقود هذه الرحلة الطويلة الزائرين الأجانب عبر وسائل النقل العام إلى المعالم السياحية والمشاهد الخلابة في سويسرا على مدار السنة ".

وتم انشاء الشركة السويسرية للتسويق للنقل العام في عام 2011 بمبادرة من الشركة الفدرالية للسكك الحديدية وهيئة السياحة السويسريةرابط خارجي وخمس شركات سكك حديد سياحية.

وسائل النقل

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Keystone-SDA/ ع.ع

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