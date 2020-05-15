هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2020 02:02 م

هضبة أكروبوليس في أثينا، إحدى الوجهات المتوسطية التي تخطط شركة سويس لإضافتها إلى جدول رحلاتها في شهر يونيو 2020.

(Keystone)

بعد أن أوقفت معظم رحلاتها بسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية الدولية "سويس" جزئيًا رحلاتها في يونيو القادم وتخطط للقيام بما يصل إلى 190 رحلة من زيورخ وجنيف إلى 41 وجهة أوروبية.



قالت شركة "سويس" للطيران يوم الخميس 14 مايو، لدى الإعلان عن الجدول الزمني لرحلاتها لشهر يونيو المقبل، إن العودة إلى العمل ستأتي على مراحل، وسيزداد نطاق الرحلات المتاحة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تستأنف الشركة خدماتها إلى وجهات البحر الأبيض المتوسط ​​المختلفة، بما في ذلك مالقة وبرشلونة ومدريد وفالنسيا في إسبانيا وبرينديزي وفلورنسا ونابولي وروما في إيطاليا.

كما ستُستأنف الرحلات إلى الدول الاسكندنافية، لتشمل غوتنلرغ وكوبنهاغن، وستضيف "سويس" أيضًا وجهات أوروبية رئيسية أخرى إلى برنامجها، مثل باريس وبروكسل وموسكو، وسيتم توسيع الخدمات الحالية إلى كل من أمستردام وأثينا وبرلين ولشبونة ولندن وبورتو وستوكهولم.

علاوة عن ذلك، تضيف الشركة بأنه من المخطط أن يتم توسيع العرض أكثر خلال أشهر الصيف بما يتناسب مع احتياجات السفر وطلب العملاء.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الناقل الجوي عن إنجاز ما يقدر بـ 140 رحلة من زيورخ وحوالي 40 رحلة من جنيف. وهو ما يعادل 15 إلى 20% فقط من العرض المعتاد لشركة "سويس".

رحلات بعيد المدى



من جهة أخرى، ستنظم "سويس" أيضًا رحلات مباشرة عابرة للقارات في يونيو، بالإضافة إلى خدماتها الأسبوعية الثلاثة إلى نيويورك في الولايات المتحدة.

في هذا السياق، تخطط شركة الطيران لتأمين رحلات من زيورخ إلى نيويورك (4 مرات أسبوعياً)، وإلى شيكاغو (مرتين أسبوعياً)، وإلى سنغافورة (مرة أسبوعياً)، وبانكوك (مرة أسبوعياً)، وطوكيو (مرتين أسبوعياً)، ومومباي (ثلاث مرات أسبوعياً)، وهونغ كونغ (مرتين أسبوعيا) وجوهانسبرغ (مرة أسبوعيا).

وبما أن فرع الشركة "Swiss WorldCargo" الخاص بالشحن الجوي يحتاج إلى حمولة إضافية على هذه الرحلات لدعم سلاسل الإمداد العالمية، فقد تم بالتالي تعديل أوقات رحلات "سويس" العابرة للقارات.

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swissinfo.ch/ث.س

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