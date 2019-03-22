من المفترض تقديم دعم وإسناد لغوي مبكّر للأطفال الصغار من أصول أجنبية، قبل دخولهم إلى رياض الأطفال في جميع أنحاء سويسرا. هذا الإجراء الهادف إلى تسهيل اندماج هؤلاء الأطفال لقي يوم الخميس 21 مارس الجاري تأييدا من أغلبية أعضاء مجلس النواب، حيث صوّت لهذا المقترح 119 صوتا وعارضه 64 نائبا. وقد تقدّم بهذا المشروع كريستوف إيمان النائب الليبرالي الراديكالي عن كانتون بازل.
وإذا ما وافق مجلس الشيوخ عن هذا المقترح، سيكون على الحكومة الفدرالية دراسة التدابير الممكن اتخاذها لتنظيم هذه الدروس اللغوية المبكّرة على المستوى الوطني وبدعم من الكنفدرالية. وسيكون عليها إعداد تقرير بهذا الغرض.
وتشير الدراسات الأخصائية إلى أن نسبة النجاح خلال مرحلة التعليم الثانوي التي تعقب مرحلة التعليم الإجباري هي أدنى في صفوف الطلاب الأجانب منها بالنسبة للطلاب الذين ولدوا في سويسرا، وفق ما ذكره النائب الليبرالي الراديكالي المقدّم للإلتماس، والذي برأيه، "من شأن هذا الدعم المبكّر، خاصة في مجال اكتساب اللغة، أن يلعب دورا كبيرا في تجاوز هذا القصور لدى الأطفال الأجانب".
والتشجيع على اكتساب المهارات اللغوية هو قبل كل شيء من صلب واجبات البلديات والكانتونات. وتقوم الكنفدرالية بالفعل حاليا بتقديم دعم مالي للكانتونات لتعلّم اللغات الوطنية للصغار قبل وصولهم لمرحلة التعليم الابتدائي. وحتى الآن كان هذا الدعم مخصص حصرا لمشروعات خاصة بالمدارس الابتدائية ولكن ليس للشبان اليافعين أو الأطفال الأصغر سنا.
ويجد هذا المقترح التأييد والدعم من الحكومة الفدرالية. ووفق غي بارملان، وزير التعليم والبحوث العلمية، والعضو بحزب الشعب (يمين متشدد)، هذا التشجيع المبكّر لتحسين اتقان اللغات بالفعل له تأثير إيجابي على مستقبل هؤلاء الطلاّب. ووفق الدستور السويسري، قطاع التعليم وما يتبع ذلك من تعهّد للمهارات اللغوية هو من صلب اختصاص الكانتونات، ردّت النائبة فيرينا هيرزوغ، التي تعارض المشروع، لأنه "غير ضروري وغير مدروس".