تحتل متاحف التاريخ والآثار صدارة المتاحف السويسرية، التي تواصل جذب الملايين كل عام.
وقد يفاجؤك أنه في بلد لا يزيد عدد سكانه عن ثمانية ملايين شخص، يوجد به 1118 متحفًا.
إجمالاً تم تسجيل 13.3 مليون زائر في عام 2018، أي بزيادة مليون شخص مقارنة بعام 2015، عندما بدأ مكتب الإحصاء الفدرالي في توثيق الإحصائيات لأول مرة.
المتاحف الأثرية والتاريخية والإثنوغرافية هي الأكثر شعبية، حيث زارها حوالي 3.5 مليون زائر، ثم تأتي بعدها المتاحف الفنية التي استقبلت 3.1 مليون نسمة.
في المقابل سجلت المتاحف المحلية والإقليمية وهي الأكثر انتشاراً في البلاد، أعدادًا متدنية من الزائرين، حيث زارها 670 ألف شخص في عام 2018. وعموماً يستقبل ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع المتاحف في البلاد أقل من 5 آلاف زائر سنويًا.
وفي انعكاس للاختلافات اللغوية في البلاد، يوجد أكثر من 70٪ من المتاحف في سويسرا الناطقة بالألمانية، بينما يوجد 20٪ في المناطق الناطقة بالفرنسية. بقية المتاحف موجودة في الأجزاء الناطقة باللغة الإيطالية أو اللغة الرومانشية.
هذه هي المتاحف السويسرية الأكثر شهرة:
مركز باول كليهرابط خارجي في العاصمة السويسرية برن.
المتحف الوطني السويسريرابط خارجي في زيورخ والذي يقدم معارض دائمة حول التاريخ الثقافي السويسري منذ تأسيس الكونفدرالية حتى الوقت الحاضر.
يقدم المتحف السويسري للمواصلات في لوتسيرنرابط خارجي لمحة تاريخية عن المواصلات والتنقل ويضم مجموعة من المعارض المتميزة والتفاعلية والتعليمية.
يضم متحف الفن في زيورخرابط خارجي وفي بازل رابط خارجيباقة من أفضل القطع الفنية والمعارض الفنية لأعظم الفنانين في العالم.
لمزيد من المعلومات حول أي متحف في البلاد ، تفضل بزيارة موقع جمعية المتاحف السويسريةرابط خارجي.
Keystone-SDA/م.ا.