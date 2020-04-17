هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 02:45 م

حفلة إلتن جون في دورة عام 2019 بمهرجان الجاز بمونترو؟ (Keystone / Valentin Flauraud)

تقرّر إلغاء مهرجان موسيقى الجاز بمونترو الواقعة غرب سويسرا، وهو أحد أكثر المهرجانات الموسيقية شهرة في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المنظّمون إنها المرة الأولى منذ عام 1967 التي لن يقام فيها المهرجان. وكان من المقرّر إقامة الحفلات الموسيقية على شواطئ بحيرة ليمان في الفترة الفاصلة بين 3 و18 يوليو. وكان من المتوقّع أن يشارك في هذه الدورة ليونال ريشي ولينّي كرافيتس.

وجاء في بيان أصدره المنظّمون "البرنامج المقرّر لهذا الصيف سينقل جزئيا إلى دورة العام المقبل، التي ستقام في الفترة الفاصلة بين 2 و17 يوليو 2021".

وعلى الرغب من إعلان الحكومة الفدرالية أمس عن خطة من ثلاث مراحل لتخفيف الإجراءات المتخذة من أجل الحد من انتشار كوفيد-19 خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، إلا أن الإبقاء على مسافة الأمان الإجتماعي تعني أن تنظيم مثل هذا الحدث الكبير من غير الممكن هذا العام.

ويجذب هذا المهرجان الكبير الذي تستمرّ فعالياته أسبوعيْن كامليْن والذي انطلق في عام 1967 حوالي 250000 شخص كل عام. وفي العام الماضي كانت المشاركات في فعالياته متنوّعة حضره مشاهير كبار مثل توم وورك، وستينغ وجون إلتن، وجانيت جاكسون.

إنها أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الأحداث الثقافية والرياضية والسياسية التي تم الغاؤها بسبب وباء كوفيد-19. ويوم الخميس قال منظمو مهرجان باليو للموسيقى الذي يقام نهاية يوليو من كل عام بمدينة نيون القريبة من جنيف إن المهرجان لن ينظّم هذا العام.رابط خارجي

بالنسبة لمهرجان مونترو، قال المنظمون إنهم سيبلغون مشتري التذاكر بهذا القرار، في حين قال منظمو مهرجان باليو إن جميع تذاكر 2020 ستكون صالحة لإصدار 2021، وتحث المعجبين على الاحتفاظ بتذاكرهم.





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Keystone-SDA/Reuters/ع.ع

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