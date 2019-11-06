هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 03:54 م

تعتبر مدينة جرش القديمة واحدة من أكثر مواقع العمارة الرومانية المحافظ عليها في العالم خارج إيطاليا وهي من المواقع السياحية الشهيرة في الأردن.

(Keystone)

أصيب ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح نتيجة تعرضهم لعملية طعن في مدينة جرش الأثرية في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

وهاجم رجل لم تحدد السلطات هويته ولم تعرف دوافعه مجموعة من السياح والأردنيين في المدينة الأثرية الواقعة على بعد 51 كيلومترا من عمان، بسكين.

وفي أحدث حصيلة، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن "حصيلة الاعتداء هي ثمانية جرحى هم أربعة أردنيين وثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية".

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أن بين الجرحى أيضا "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام" أصيبوا بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ.

وتمّ نقل المصابين الى مستشفى جرش الحكومي.

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة الى 19 ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.

وتعرضت البلاد في تلك السنة الى أربعة اعتداءات "إرهابية" بينها عملية انتحارية في شهر يونيو تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" وتسببت بمقتل سبعة من حرس الحدود مع سوريا.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا. كما يعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

ويقوم نحو خمسة ملايين سائح سنويا بزيارة عشرات المواقع السياحية في المملكة أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت الذي يعد أكثر بقعة انخفاضا على وجه الارض، والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون.

وفي عام 2018، ارتفع الدخل السياحي للأردن إلى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية.

RTS/AFP/ك.ض

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