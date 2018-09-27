هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 03:16 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:16

أشرفت السيدة دوريس لويتهارد على تسيير وزارة البيئة والنقل والطاقة والإتصالات منذ عام 2010.

(Keystone/Peter Klaunzer)

أعلنت دوريس لويتهارد، وزيرة البيئة في الحكومة السويسرية عن تنحيها عن منصبها في نهاية هذا العام.

في ندوة صحفية عقدتها صباح يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري في العاصمة برن، قالت لويتهارد: "أتطلع إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، وسأكرّس نفسي للعمل حتى اللحظة الأخيرة".

وبوصفها أحد الأعضاء السبعة في الحكومة الفدرالية، تحملت لويتهاردرابط خارجي المسؤولية أيضا عن الملفات المتعلقة بالنقل والطاقة والإتصالات. كما تولت الرئاسة الدورية للكنفدرالية في عامي 2010 و2017.

وبنبرة صوت يكسُوها التأثر، قالت: "لقد كنت سعيدة جداً للقيام بهذا العمل"، ثم توجّهت بالشكر – متحدثة بالألمانية والفرنسية والإيطالية - إلى زملائها في الحكومة وأثنت على مهنيتهم.

لويتهارد قالت أيضا: "إن سويسرا بلد قوي اقتصاديًا، وقد تغيّر كثيرا في عشرة أعوام. من المهم الحفاظ على التوازن بين المصالح المختلفة وتجنّب المُواجهة"، في ما بدا تلميحا إلى أن هذه المسألة ستكون إحدى التحديات التي ستُواجه الفترة التشريعية المقبلة. ومن المقرر أن يتم إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر 2019.

الأقدم في الوزارة

تُعتبر لويتهارد (55 عاما) التي التحقت بتشكيلة الحكومة الفدرالية منذ أكثر من اثني عشر عاما أقدم الوزراء السبعة الحاليين. فقد تم انتخابها يوم 14 يونيو 2006، خلفا لزميلها جوزيف دايس الذي ينتمي إلى نفس الحزب الديمقراطي المسيحي.

قبل توليها منصبها الوزاري الحالي، أشرفت على حظوظ وزارة الإقتصاد من عام 2006 إلى عام 2010. ولدى انضمامها إلى الحكومة، كانت تترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط)، كما كانت نائبة في البرلمان في الفترة الممتدة من عام 1999 إلى 2006.

يأتي إعلان السيدة لويتهارد بعد يومين فقط من إعلان وزير الإقتصاد يوهان شنايدر أمّـان عن تقاعده. ومع إقرارها بأن الأمر قد لا يكون "مناسبا تماما" للحكومة المُؤلفة من سبعة أعضاء إلا أنها أشارت إلى أنه حتى في صورة بقائها في منصبها لمدة عام آخر، فإنه من المُمكن أن يكون هناك رحيل مُزدوج لوزراء.

مسيرة ثرية في صور دوريس لويتهارد، وزيرة البيئة والنقل والطاقة والإتصالات في الحكومة السويسرية في صورة التقطت لها يوم 30 أبريل 2018 في العاصمة برن. (Keystone / Alexandra Wey)





إثر انتخابها من طرف أعضاء البرلمان لعضوية الحكومة الفدرالية يوم 14 يونيو 2006. (Keystone/Monika Flueckiger)





دوريس لويتهارد (على اليسار) لدى مشاركتها سنة 2010 في مهرجان للملابس التقليدية السويسرية. (Keystone/Urs Flueeler)

دوريس لويتهارد (على اليمين) تتبادل الأنخاب مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ خلال عشاء رسمي أقيم في برن يوم 15 يناير 2017. (Keystone/Peter Klaunzer)

دوريس لويتهارد رفقة زوجها رولان هاوزن (على اليسار) وفالتر تورنهر، مستشار الكنفدرالية يوم 17 أكتوبر 2016. (Keystone/Anthony Anex)

دوريس لويتهارد أثناء تقديمها لجائزة أفضل فيلم روائي في سياق تظاهرة سنوية مُخصّصة لتكريم أفضل الأعمال السينمائية السويسرية سنة 2011. (Keystone/Sigi Tischler)

دوريس لويتهارد في حفل افتتاح حديقة الدببة في بلدة "أروزا" جنوب سويسرا يوم 3 أغسطس 2018. (Keystone/Christian Merz)

في عام 2010، مصافحة مع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون في "غرفة الطعام الخاصة" في فندق Dolder بزيورخ.

(Keystone/Ennio Leanza)

دوريس لويتهارد لدى زيارتها لـجسر "شيّون" Chillon بعد ندوة صحفية عقدتها سنة 2015 حول حركة المرور ومواقع تشييد الطرق الوطنية. (Keystone/Chrisitian Brun)

الرئيسة السويسرية دوريس لويتهارد مصحوبة بملك النرويج هارالد خلال زيارة دولة بيومين إلى البلد الأوروبي سنة 2010. (Keystone)

دوريس لويتهارد (على اليمين) خلال جولة قامت بها سنة 2010 داخل منشأة لصنع أشباه الموصلات تابعة لشركة آي بي بي. (Keystone/Urs Flueeler)

في حوار مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال قمة حول الأمن النووي عُقدت في مركز للمؤتمرات في العاصمة واشنطن سنة 2010. (Keystone/Michael Reynolds)

رفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وإنسان آلي (روبوت) يُدعى "جوستين" أثناء افتتاح معرض الطيران الدولي في العاصمة برلين سنة 2010. (Keystone/Jens Meyer)



معرض صور عن مسيرة دوريس لويتهارد

شعبية واسعة

طيلة مسيرتها، ظلت لويتهارد أصيلة كانتون أرغاو، على الدوام واحدة من أكثر الوزراء شعبية في الحكومة الفدرالية، كما أنها لم تتعرض بالكاد لأي هزيمة في صناديق الإقتراع (أي في الإستفتاءات والإقتراعات التي تهم مجالات حقيبتها الوزارية).

وقالت: "لقد فزتُ بـ 16 تصويتا من أصل 18 لأن السكان أظهروا قدرا كبيرا من النضج"، مُضيفة بأن "التواصل مع المواطنين كان مهما جدا".

في الأثناء، يرجح مُراقبون أن تكون مُساهمتها البارزة في بلورة استراتيجية الطاقة لعام 2050، التي حظيت بموافقة حوالي 60% من الناخبين في عام 2017، أفضل ما يتذكره بها السويسريون في المستقبل.

Keystone-SDA/ك.ض

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