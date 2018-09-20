هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 01:26 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:26

The issue of Eritrean refugees have been the subject of several parliament session over the past few years. (Keystone)

لا يرغب البرلمان السويسري في إطلاق مشاورات مع السلطات الإريترية بغرض التوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة طالبي اللجوء من رعايا هذا البلد إلى وطنهم، كما رفض في الوقت نفسه تخفيف القيود المفروضة على طالبي اللجوء القادمين من هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وعلى نقيض مجلس النواب، قرّر مجلس الشيوخ رفض مقترحات تقدّم بها أعضاء من حزب الشعب (يمين متشدد) ومجموعة من المواطنين من جنيف.

وأشار أعضاء في المجلس إلى أن الوضع في اريتريا لم يتحسّن على الرغم من ابرام اتفاق سلام مع الجارة الكبرى، أثيوبيا.

وأشارت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروغا إلى أن الحكومة الإريترية غير مستعدّة لإستعادة طالبي اللجوء المرفوضين، رغم محاولات سويسرا المتكررة لإرساء حوار معها.

وأضافت الوزيرة أن عدد طالبي اللجوء القادمين من هذا البلد الإفريقي تراجع من ما يقارب 10.000 في عام 2015 إلى 1800 هذا العام.

ومع ذلك، وافق مجلس الشيوخ يوم الأربعاء بالإجماع على اقتراح يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في وضع الأريتريين.

ويتناسق هذا الطلب مع إعلان أمانة الدولة لشؤون الهجرة في وقت سابق من هذا الشهر، حول امكانية اعادة النظر في أوضاع هذه الفئة من اللاجئين.

وكانت أمانة الدولة لشؤون الهجرة قد قررت مؤخرا سحب حق الإقامة المؤقتة من 20 مواطنا اريتريا عقب إعادة دراستها لحوالي 3.400 طلب لجوء تقدم بها رعايا اريتريين. وقد جوبهت هذه الخطوة بانتقادات شديدة من المنظمات الإنسانية.

+ هيئة أممية تحظر على سويسرا طرد إريتري كان ضحية للتعذيب في بلاده

وشددت سويسرا تدريجيا سياستها في مجال اللجوء والهجرة خلال العام الماضي بعد قرار المحكمة الإدارية الفدرالية بالسماح من حيث المبدأ بإعادة طالبي اللجوء المرفوضة مطالبهم من حيث أتوا.

swissinfo.ch with SDA-ATS; ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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