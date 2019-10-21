هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 01:49 م

مُرشحات من حزب الخضر السويسري يحتفلن بانتصاراتهن عقب الإعلان عن نتائج الإنتخابات البرلمانية عشية يوم 20 أكتوبر 2019.

(Keystone / Eddy Risch)

من التحولات الكبيرة في الأحجام الحزبية إلى نسبة قياسية من التواجد النسائي، نستعرض فيما يلي الأسباب التي يُمكن من خلالها وصف الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سويسرا يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري بـ "التاريخية".

لم يسبق لحزب أن فاز بعدد من المقاعد الإضافية في أي انتخابات مثلما حصل مع حزب الخضر اليساري يوم الأحد بـ 17 مقعدًا. وكان الرقم القياسي السابق 15 مقعدًا، حققه حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) عام 1999.

يوم الأحد أيضا، خسر حزب الشعب السويسري 12 مقعدًا، وهو رقم قياسي أيضا لأنه يمثل أسوأ هزيمة تُسجّل في تاريخ الانتخابات السويسرية.

يوم الأحد كانت أول مرة يتغيّر فيها هذا العدد الكبير من المقاعد – 58 – من حزب لآخر. في عام 2015، على سبيل المثال، لم يمسّ التغيير سوى 30 مقعدًا فقط. ووفقًا للمحلل السياسي كلود لونشون، أصبح المشهد الحزبي السويسري أكثر تقلبا من أي وقت مضى في أعقاب المظاهرات الكبرى بشأن التغييرات المناخية وبعد الإضراب التاريخي للنساء في يونيو 2019.

seat shifts رسم بياني

في سابقة أخرى، تم انتخاب 84 امرأة لعضوية مجلس النواب يوم أمس، ماما رفع نسبة النساء في الغرفة البرلمانية الأكبر إلى مستوى 42.5% القياسي. تبعا لذلك، تحتل سويسرا الآن المرتبة الثانية عشرة فيما يتعلق بنسبة النساء في المجالس النيابية على المستوى العالمي. وفي أوروبا، يأتي ترتيب سويسرا خلف السويد وفنلندا وإسبانيا .



women in parliament رسم بياني

في أعقاب هذه الانتخابات، أضحى الاشتراكيون اليساريون والديمقراطيون المسيحيون الوسطيون في أضعف حالاتهم على الإطلاق، فيما ظل الليبراليون الراديكاليون من يمين الوسط أحسن قليلاً من أسوإ نتائج لهم سُجّلت في عام 2011.

مقابل ذلك، حقق الخضر والخضر الليبراليون، بمقاعدهم الـ 28 والـ 16 على التوالي، أعلى مستوياتهما على الإطلاق. بل تحصلا معاً على ثقة 21٪ من الناخبين السويسريين. وبالمقارنة، تحصل حزب الخضر الألماني على نسبة 20.5 ٪ من أصوات الناخبين في البلد المُجاور في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

green party gains رسم بياني

مع ذلك، لم تُسجّل أرقام قياسية هذا العام فيما يتعلق بالمشاركة في التصويت، إذ لم تتجاوز نسبة الإقبال 45.1 ٪ فقط من الناخبين المُؤهّلين، وهو رقم يقل عن نسبة 48.5 ٪ المسجلة في عام 2015.

voter turnout رسم بياني

swissinfo.ch/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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