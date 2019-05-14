هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 05:00 م

في التصويت الذي أجري في شهر فبراير 2019، وافق أكثر من 55 ٪ من الناخبين في كانتون جنيف على اعتماد "قانون العلمانية".

(© Keystone / Martial Trezzini)

في جنيف، رفضت محكمة التماسا يدعو إلى تعليق بند في تشريع سُن ّمؤخرا يعزز الفصل بين الدين والدولة.



في شهر فبراير 2019، حظي ما أصبح يُعرف بـ "قانون العلمانية" بالقبول من طرف أكثر من 55% من الناخبين في كانتون جنيف. ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها القانون فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية من قبل المسؤولين المُنتخَبين والموظفين العموميين.

من جهتها، رفضت الدائرة الدستورية لمحكمة العدل في جنيف استئنافًا يُطالب بتعليق العمل بهذا البند، وتم إبلاغ العموم بذلك يوم الاثنين 13 مايو الجاري، وتبعا لذلك يظل حظر ارتداء الرموز الدينية ساري المفعول حتى إشعار آخر.

تقدمت بالالتماس حركة SolidaritéSرابط خارجي (أي تضامن) اليسارية بالإشتراك مع العديد من النساء المسلمات، وركز في المقام الأول على "مسألة حظر العمل في الخدمة العامة وارتداء الحجاب الإسلامي". علماً أنّ أحد المتقدمين بالالتماس متأثر مباشرة بقانون الحظر هذا.

وفي أبريل الماضي، علقت نفس المحكمة العمل بالبند مؤقتًا إثر استئناف تقدم به حزب الخضر بعد أن اضطرت إحدى عضواته المنتخبات على المستوى البلدي ترتدي حجابًا للتواجد في منصة الجمهور أثناء بعض الاجتماعات الرسمية للمجلس البلدي.

SDA-Keystone/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة تأكيد فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية في جنيف 14 مايو 2019 - آخر تحديث - 17:00 في جنيف، رفضت محكمة التماسا يدعو إلى تعليق بند في تشريع سُن ّمؤخرا يعزز الفصل بين الدين والدولة. في شهر فبراير 2019، حظي ما أصبح يُعرف بـ "قانون العلمانية" بالقبول من طرف أكثر من 55% من الناخبين في كانتون جنيف. ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها القانون فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية من قبل المسؤولين المُنتخَبين والموظفين العموميين. من جهتها، رفضت الدائرة الدستورية لمحكمة العدل في جنيف استئنافًا يُطالب بتعليق العمل بهذا البند، وتم إبلاغ العموم بذلك يوم الاثنين 13 مايو الجاري، وتبعا لذلك يظل حظر ارتداء الرموز الدينية ساري المفعول حتى إشعار آخر. تقدمت بالالتماس حركة SolidaritéS (أي تضامن) اليسارية بالإشتراك مع العديد من النساء المسلمات، وركز في المقام الأول على "مسألة حظر العمل في الخدمة العامة وارتداء الحجاب الإسلامي". علماً أنّ أحد المتقدمين بالالتماس متأثر مباشرة بقانون الحظر هذا. وفي أبريل الماضي، علقت نفس المحكمة العمل بالبند مؤقتًا إثر استئناف تقدم به حزب الخضر بعد أن اضطرت إحدى عضواته المنتخبات على المستوى البلدي ترتدي حجابًا للتواجد في منصة الجمهور أثناء بعض الاجتماعات الرسمية للمجلس البلدي.