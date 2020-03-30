هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 10:19 ص

صور إرشادية مفصلة لكيفية ارتداء قناع الوجه الطبي من صنف FFP2 بشكل صحيح.

(Keystone / Christian Beutler)

بعد ألمانيا، رفعت فرنسا القيود المفروضة على تسليم أقنعة الوجه الصحية إلى سويسرا. وبحسب المكتب الفدرالي للصحة العامة، هناك يُحتاج في سويسرا إلى حوالي مليوني قناع يومياً.

السفارة الفرنسية في برن أعلنت عن هذا القراررابط خارجي يوم السبت 28 مارس الجاري، مما يمهد الطريق لوصول شحنتين من الأقنعة الصحية من صنف FFP2 من فرنسا إلى سويسرا.

وفي بيان لها، كتبت السفارة أن السلطات الفرنسية اتخذت في البداية إجراءات احترازية لتجنّب أي مُضاربات بشأن المواد الحساسة.

مع ذلك، لم يكن الهدف من التدابير منع تصدير مثل هذه المعدات إلى البلدان المجاورة التي تقاوم الفيروس أيضًا. وقالت السفارة إن "التضامن هو كفاح دائم"، مضيفة أن فرنسا وسويسرا تتعاونان على جبهات مختلفة للتخفيف من آثار وباء "كوفيد – 19".

فعلى سبيل المثال، فقد تم إغلاق الحدود بين البلدين أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين والعاملين عبر الحدود والبضائع، لكن السلطات بصدد التعاون لضمان تدفق العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر الحدود المشتركة كل يوم. كما استقبلت مستشفيات سويسرية مرضى فيروس كورونا من منطقة الألزاس لتخفيف الازدحام الذي تُعاني منه بعض المستشفيات الفرنسية.

وفي أحدث خطوة من هذا القبيل، أعلن السفير الفرنسي يوم الأحد 29 مارس الجاري، وقال إنه سيتم نقل عشرين مريضاً من فرنسا إلى مستشفيات في ثمانية كانتونات سويسرية، في شمال وجنوب غرب البلاد.

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أقنعة بالملايين

يأتي الإعلان الفرنسي عن أقنعة الوجه الصحية المصدرة يوم الأحد بعد أن قالت مديرة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية يوم السبت أنه تم رفع جميع العوائق بما فيها القرارات المتخذة من طرف ألمانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في نهاية الأسبوع الماضي (21 – 22 مارس) السماح بتصدير المعدات الطبية من الدول الأعضاء فيه إلى المنطقة الأوروبية للتبادل التجاري الحر، التي تنتمي إليها سويسرا. ومن جهتها، قررت برن أيضًا تنفيذ القرار في الاتجاه الآخر، حيث يتطلب الأمر الآن الحصول إلى ترخيص لتصدير الأقنعة والقفازات والنظارات الواقية والقطن الطبي اعتبارًا من 26 مارس، كما تقول الحكومة.

ويوم الجمعة 27 مارس الجاري، صرح دانيال كوخ من المكتب الفدرالي للصحة العامة لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRF أن الأقنعة الصحية مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية، وأنه سيتم حجز مخزون البلاد من هذه المواد لهذا القطاع قبل كل شيء.

وقال كوخ إن السلطات لديها حاليا مخزون من حوالي 17 مليون قناع، بينما يُحتاج إلى مليوني قناع يوميا.



Keystone-SDA/ك.ض

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