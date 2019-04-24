تمكنت مبادرة يُطالب أصحابها باعتماد الموافقة الضمنية (أو المفترضة) في مجال التبرع بالأعضاء في سويسرا من الحصول على العدد الأدنى المطلوب من التوقيعات، ما يعني الإقتراب خطوة إضافية من احتمال طرحها على التصويت الشعبي على المستوى الوطني.
يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، أعلنت المستشارية الفدرالية في برن أن المبادرة التي تحمل عنوان "روّج للتبرع بالأعضاء – أنقذ أرواحارابط خارجي" قد تمكنت من اجتياز عقبة حرجة، بعد حصولها على 112633 توقيع. ويهدف المقترح إلى تعديل الدستور الفدرالي من أجل عكس السياسة المعمول بها حاليا، المتمثلة في اشتراط موافقة المتبرع المحتمل الصريحة واعتماد مبدإ الموافقة الضمنية (أو المفترضة).
وفي صورة اعتماد الناخبين السويسريين لمبدإ "الموافقة الضمنية"، فسوف يُصبح بالإمكان إزالة الأعضاء من شخص متوفٍ إذا لم يقم بالإعتراض على ذلك خلال حياته.
في أكتوبر 2018، تم إطلاق سجل للمتبرعينرابط خارجي في سويسرا من أجل تمكين الأقارب من معرفة - بشكل لا مجال للتشكيك فيه - ما إذا كان الفرد من العائلة الذي توفي قد أراد حقًا التبرع بأعضائه. وفي نهاية العام الفائت، بلغ عدد المُسجلين فيه حوالي 44000 شخص.
للتذكير، تم إطلاق هذه المبادرة الشعبية في عام 2017 من طرف الفرع السويسري للغرفة الفتية الإقتصادية العالمية، وهي منظمة غير حكومية تضم في صفوفها لرجال الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، بالإشتراك مع المؤسسة السويسرية لزراعة الأعضاء "سويس ترانسبلانت" Swisstransplant غير الربحية.
عموما، يأمل أصحاب المبادرة في أن ينجحوا في زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء والأنسجة في سويسرا بشكل كبير. ففي نهاية العام الماضي، ناهز عدد المرضى المُدرجين على قائمة انتظار عمليات زراعة الأعضاء ألفا وخمسمائة شخص.
وفيما يستمر عدد المتبرعين في أوروبا في الإرتفاع تدريجيا، تظل سويسرا في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في مجال التبرع بالأعضاء. وفي عام 2018، تم الإعلان عن ارتفاع نسبة المتبرعين بالأعضاء لكل مليون نسمة من 13.7 في عام 2013 إلى 18.6، لكن هذا الرقم ظل أقل من الهدف الذي رسمته الحكومة الفدرالية لنفسها (20 متبرعا لكل مليون شخص).
Keystone-SDA/ك.ض