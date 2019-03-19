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ديمقراطية مباشرة

مبادرة في الأفق هل يحظر الناخبون السويسريون التجارب على الحيوانات؟

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أغلب الحيوانات التي تجرى عليها تجارب علمية تكون من الفئران.

(© Keystone / Gaetan Bally)

قدم المؤيدون لفرض حظر على التجارب على الحيوانات والبشر 124000 توقيعا إلى المستشارية الفدرالية التي سيكون عليها الآن التأكّد من سلامة هذه التوقيعات، وتحديد تاريخ لتنظيم هذا الإستفتاء.

وفي برن يوم الإثنيْن، تم عرض المبادرة التي تهدف إلى حظر كل التجارب على الحيوانات والبشر، وكذلك حظر استيراد اي مواد مستخلصة من تجارب مشابهة. 

وأطلق هذه المبادرة مواطنون من سانت - غالن الواقعة شرق سويسرا، وتحظى بتأييد ثمانين مجموعة ورجال أعمال بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر.

في المقابل، عبّرت رابطة الجامعات السويسرية والصندوق الوطني للبحوث عن رفضهما للمبادرة، مدّعين بأن اعتبار التجارب على الحيوانات شكل من أشكال التعذيب، وبالتالي كجرم، سوف يعرقل البحوث السويسرية في المجال الصحي.

وتحمل هذه المبادرة عنوان "نعم لحظر التجارب على الحيوانات والبشر" - نعم لمناهج بحثية تحترم السلامة وتضمن التقدّم".

ووفقًا للمكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطريرابط خارجي ، لا يجوز إجراء تجارب على الحيوانات في سويسرا إلا في حالة "عدم وجود بدائل". وفي عام 2017 ، تم اجراء تجارب على61481 حيوانًا في سويسرا ، أي أقل بنسبة 2.4٪ عن عام 2016. وكان ثلثا الحيوانات المستخدمة في التجارب من الفئران.

ولا تزال الحكومة والبرلمان يناقشان الاقتراح قبل طرحه للتصويت على مستوى البلاد في حوالي عام 2022.

ديمقراطية مباشرة ما هي "المبادرة الشعبية" أو "مبادرة المواطنين"؟

(ميكالي أندينا، swissinfo.ch)

Keystone-SDA/ع.ع

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