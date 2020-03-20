هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 10:21 ص

الحكومة تبذل جهودا من أجل توفير أجهزة طبية إضافية وأسرة في وحدات العناية المركزة في كانتون تيتشينو المحاذي لإيطاليا، جنوب البلاد.

(Keystone/Alessandro Crinari)

عبّرت السلطات الصحية عن انزعاجها الشديد لمحدودية المرافق الصحية في إحدى المناطق السويسرية الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال دانيال كوخ، كبير الموظفين بالمكتب الفدرالي للصحة العامة خلال مؤتمر صحفي ببرن يوم الخميس: "الوضع في كانتون تيتشينو مأساوي".

وأضاف إنه من المتوقّع أن المستشفيات في كانتون تيتشينو، المتاخم لإيطاليا، لن يكون لديها أسرّة كافية في قسم العناية المركّزة لتغطية احتياجات المرضى في الأيام القليلة المقبلة.

كوخ أضاف بأنه قد تم الترفيع في عدد الأماكن لتجنّب وضع لا يمكن فيه إدخال بعض المرضى إلى المستشفيات لفترة أطول، كما أن الانتقال إلى منطقة أخرى محفوف بالمخاطر.

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وعموما، تمتلك المستشفيات السويسرية ما مجموعة 800 سرير في أقسام العناية المركّزة، ولا يزال متاحا منها حتى الآن 160 سرسرا.

وتبلغ نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد حاليا في سويسرا ما معدّله 180 حالة لكل 100ألف ساكن. ومن المرجّح أن يتجاوز عدد الحالات هذه النسبة في الأيام القادمة.

لكن كوخ قال أيضا إن السلطات تبذل جهودا لتوفير المزيد من الأسرّة والأجهزة الطبية الأخرى، لا سيما أجهزة التنفّس الإصطناعي.

الدعم الحكومي

في غضون ذلك، تعهّد ألان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية بالحكومة الفدرالية، والتي يعود إليه قطاع الصحة العامة، بتقديم دعم ماليّ للمناطق الناطقة بالإيطالية الواقعة في جنوب سويسرا.

وقال بيرسيه، عقب المحادثات التي أجراها مع سلطات الكانتون، إن الحكومة بصدد مناقشة مجموعة من التدابير لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد المحلّي، والمساعدة في الوصول إلى التمويلات الخاصة.

الوزير أضاف أيضا بأن القيود، ولا سيما إغلاق المطاعم والحانات والمحلات التجارية التي تبيع السلع غير الأساسية، ستكون لها تبعات اقتصادية هامة.

وقام الجيش بنشر أفراد منه من كتيبة المستشفيات، في تيتشينو لتقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات الصحية.

ويعدّ كانتون تيتشينو، الذي يشغّل اقتصاده أكثر من 60 ألف عامل عابر للحدود، وجهة سياحية تحظى بإقبال كبير.

على الحدود مع إيطاليا كانتون تيتشينو يُعلن "حالة الضرورة" إثر استمرار فيروس كورونا المستجد بالانتشار قرر كانتون تيتشينو الواقع جنوب سويسرا وعلى الحدود مع إيطاليا، العمل بـ "حالة الضرورة" التي تعني إغلاق دور السينما ومنتجعات التزلج وقاعات الرياضة ... هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2020 10:45 ص انظر لغات أخرى 2 انظر لغات أخرى 2 لغات أخرى 2 الإنجليزية (en) As virus spreads, Ticino curbs social life

اليابانية (ja) スイス南部の州がすべての学校を休校 新型コロナで

swissinfo.ch/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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