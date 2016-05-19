هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2016 07:00 ص 19 مايو 2016 - آخر تحديث - 07:00

المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ من ضمن المؤسسات الجامعية العشرة الاولى في العالم. (Keystone)

احتلّ نظام التعليم العالي في سويسرا المرتبة الثانية عشر عالميا، وفقا لأحدث تصنيف نشره موقع الشبكة العالمية QS الرائدة في مجال التعليم والتجارب المهنية. كما كان المعهدان التقنيان الفدراليان بزيورخ ولوزان ضمن قائمة الجامعات العشرين الأفضل على المستوى الدولي.

ويأخذ هذا التصنيفرابط خارجي الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء 18 مايو 2016 بعين الإعتبار مستوى أداء الجامعات بالمقارنة مع نظيراتها في البلدان المختلفة، وأيضا فرص السكان المحليين في الحصول على تكوين في أفضل المؤسسات التعليمية، ونسبة الأداء بحسب ثروات البلدان المشاركة في التصنيف.

وجاء ترتيب سويسرا في المرتبة الثانية عشر متأخّرا بشكل ملحوظ عن جارتيْها ألمانيا (المرتبة الثالثة)، وفرنسا (المرتبة السادسة)، لكنها متقدمة بمرتبة واحدة على إيطاليا (المرتبة الثالثة عشر). اما الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد احتلتا المرتبة الاولى والثانية.

محتويات خارجية هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وحققت المؤسسات الجامعية في بلاد جبال الألب نتائج محترمة، حيث احتلّ المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ المرتبة التاسعة في هذا التصنيف متقدّما بذلك على جامعات دولية عريقة مثل برينستون، ويال، ومعهد لندن للدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

محتويات خارجية هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

أخيرا، كان أداء الجامعات السويسرية متميّزا كذلك لجهة انفتاحها على الخارج أو الإشارة إليها في أعمال دولية.

swissinfo.ch

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