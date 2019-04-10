هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 11:00 ص

A festival in Geneva's Grottes district. Canton Geneva had the highest proportion of foreign residents (40%) in 2018.

(© Keystone / Martial Trezzini)

ازداد عدد سكان سويسرا بشكل طفيف ليناهز 8 مليون ونصف ساكن في العام الماضي، وذلك وفق البيانات المؤقتة الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء.

وأظهرت الدراسة الإحصائية التي نشرت نتائجها يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاريرابط خارجي بلوغ إجمالي عدد السكان في سويسرا 8.542.300 نسمة في موفى عام 2018 أي بزيادة قدرها 58.200 شخص (+0.7%)، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وسجلت كل الكانتونات زيادة طفيفة في عدد سكانها بإستثناء كانتونيْ نيوشاتيل وتيتشينو. وسجّل كانتون شفيتس أعلى نسمة نمو ديمغرافي (+1.2%). ويأتي هذا التطوّر عقب عشرية كاملة لم تتجاوز فيها هذه النسبة (1%).

السنة الماضية، شهدت كذلك هجرة 171.700 أجنبي إلى سويسرا، وغادرها في المقابل 126.200 يتوزّعون بين 31.800 مواطن سويسري و94.400 أجنبي. ما يجعل معدّل صاف الهجرة في سويسرا (من السويسريين والأجانب) (+45.500 نسمة).

الدراسة أظهرت كذلك تراجعا طفيفا (- 1%) في معدّل النمو الديمغرافي الطبيعي. وكذلك الأمر بالنسبة للفارق بين نسبة الولادات ونسبة الوفيات التي سجلت حصيلة إيجابية (+8.9%)، أي ما يعادل بلغة الارقام 18.600 ساكن إضافي.

ويتشكّل النسيج السكاني في سويسرا من 6.395.300 مواطنا سويسريا (74.9%)، و2.147.000 مقيما أجنبيا (25.1%). وتتصدّر جنيف قائمة أعلى نسبة للاجانب (40%)، بينما يحتل كانتون أبنزل رودس الداخلية أدنى الترتيب بنسبة أجانب (11%).





Keystone SDA/sb

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