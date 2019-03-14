هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 11:38 ص

مقهى الثقافة في وسط مدينة برن، العاصمة الفدرالية لسويسرا. (Keystone / Manuel Lopez)

توجد ثلاث مدن سويسرية ضمن العشر الأوائل وفق تصنيف ميرسر لجودة الحياةرابط خارجي، والذي كالعادة يشيد بالعديد من المدن الاوروبية الكبرى.

ومثلما كان الحال في العام الماضي، احتلت زيورخ المرتبة الثانية في تصنيف أفضل المدن التي يحلو العيش فيها على المستوى العالمي ، مباشرة بعد فيينا، وفق ما أعلن عنه مكتب "ميرسر" الدولي للاستشارات في مجال الموارد البشرية في تقييمه لـ"جودة الحياة" لعام 2019.

ومن المدن السويسرية الأخرى التي تصدّرت المراتب العشرة الأولى في هذا التصنيف، نجد جنيف (المرتبة التاسعة)، وبازل (المرتبة العاشرة)ن بينما جاءت برن، العاصمة الفدرالية في المرتبة الرابعة عشر ضمن قائمة احتلت فيها ثماني مدن أوروبية المراتب الاولى.

وقد انجزت شركة ميرسر هذا التصنيف الذي شمل 231 مدينة في العالم إستنادا إلى معايير تشمل معدّلات الجريمة، والنقل العمومي، وخدمات التخلّص من النفايات، والمناخ، والتزوّد بالطاقة الكهربائية.

وقالت مؤسسة ميرسير إنه بالإمكان استخدام هذه القائمة لحساب أجور العمال الأجانب الذين يرسلونها إلاى أماكن متوزّعة عبر العالم.

+ لماذا تتصدّر زيورخ بإستمرار هذا التصنيف؟

كان أداء سويسرا تقليديًا جيدًا للغاية في مثل هذه التصنيفات: على الرغم من أن الوافدين يشتكون أحيانًا من صعوبة الاندماج ومن صعوبة التعرف على الشعب السويسري ، فإن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والرواتب المرتفعة تعزز سمعة البلاد.



في تقرير ميرسر هذا العام ، يتجلى تباين بين الأداء الأوروبي الجيّد وتراجع ثروات المدن الأمريكية ، والتي انخفضت جميعها باستثناء نيويورك (المركز 44) ، حيث سمح الانخفاض المستمر في معدلات الجريمة لها بالقفز في هذا التصنيف.



في المراتب الدنيا لهذا التصنيف ، جاءت المدن الإفريقية والشرق أوسطية التي تواجه أوضاعا أمنية سيئة ، مع احتلال بغداد لمؤخرة القائمة على الرغم من "التحسينات الكبيرة في خدمات الأمن والصرف الصحي في السنوات الأخيرة".



عندما تــقــترن مُـدن سويسرية بـجودة الحياة... منذ سنوات عديدة، والمدن السويسرية - زيورخ وجنيف وبرن – تحتل إحدى أعلى المراتب في قائمة أفضل مُـدن العالم من حيث جودة المعيشة، نظرا لطابعها ...

Keystone-SDA/dos

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