هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2020 09:52 ص

رغم لجوء العائلات إلى مواصلة تعليم أبنائهم عن بُعد منذ إغلاق المؤسسات التربوية في منتصف شهر مارس 2020، إلا أنه تقرر عدم تمديد العام الدراسي وسيحصل الطلاب على الشهائد عند الانتهاء من الدورات الدراسية. (Keystone / Marcel Bieri)

لن يتم تمديد العام الدراسي على الرغم من إغلاق المدارس في كافة أنحاء سويسرا بسبب جائحة فيروس كورونا. وفيما يُنتظر تثبيته بالكامل للأطفال في المدرسة الإلزامية، سيتعيّن على الطلاب في المرحلة الثانوية الحصول على شهاداتهم في وقت مبكر بما يكفي ليكونوا قادرين على مواصلة مسارهم الدراسي أو العمل في الخريف المقبل.

اعتمد المؤتمر السويسري لوزراء التعليم في الحكومات المحلية للكانتونات يوم الخميس 2 أبريل الجاري جملة من المبادئ والتدابير المشتركةرابط خارجي للمساعدة على تنسيق الحلول على المستوى الوطني للتعليم في الصفوف الابتدائية والثانوية وكذلك فيما يتعلق بتدريب المعلمين.

في سويسرا، تتحمل الكانتونات – وفقا للنظام الفدرالي المعتمد منذ عقود - المسؤولية فيما يتعلق بالأمور التعليمية، لذلك كان إغلاق الحكومة الفدرالية لجميع المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 19 أبريل على الأقل قرارا غير مسبوق.

منذ ذلك الحين، تكيّفت المدارس مع قرار الإغلاق الوطني، الذي أصبح الآن في أسبوعه الثالث، من خلال اللجوء إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات بما في ذلك التعليم عن بُعد عبر الإنترنت.

في السياق، اتفق وزراء التعليم في الحكومات المحلية للكانتونات الست والعشرين على إقرار العام الدراسي 2019/2020 على الرغم من الدروس التي يتم تقديمها عن بُعد بسبب إغلاق المدارس. تبعا لذلك، لن يتم تمديد العام الدراسي، وسيظل التقويم المدرسي الخاص بكل كانتون نافذا. إضافة إلى ذلك، لن يتم استخدام فترات العطل للتدريس.

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من جهة أخرى، ستصدر المدارس بطاقات الأعداد والتقييم السنوية وسوف يتم التنصيص فيها على أنه لم يكن هناك تعليم في الفصول الدراسية خلال فترة "كوفيد – 19" الوبائية.

الإجراءات المتخذة تضمنت أيضًا السماح لجميع طلاب المرحلة الثانوية العليا الذين يجتازون دوراتهم بمتابعة المزيد من الدراسات أو الانخراط في سوق العمل في الخريف المقبل. كما سيحصل الطلاب في عامهم الأخير من التعليم العام أو المهني على شهادة تخرجهم لكن بشرط اجتياز دوراتهم. من المتوقع صدور قرار بشأن كيفية إصدار الشهادات في شهر مايو المقبل.

بحلول نهاية شهر أبريل الجاري، سيتم توفير معلومات إضافية بخصوص التلاميذ الذين ينتقلون من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية ومن الإعدادية إلى الثانوية.

في الأثناء، توقعت تقارير إعلامية رابط خارجيصدور إعلان عن الحكومة بخصوص مستقبل قرار إغلاق المدارس قبل حلول عيد الفصح.

Keystone-SDA/ك.ض

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