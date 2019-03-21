هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 04:12 م

تشكل النساء غالبية طلاب الطب في سويسرا، لكن 12.4 ٪ فقط منهم يشغلون منصب رئيس الأطباء. (Keystone)

رغم تزايد عدد النساء العاملات في مجال الطب في سويسرا، تظل هناك فجوة بين الجنسين في تقلد المناصب العليا، فمن بين كل سبعة كبار الأطباء توجد امرأة .

ووفقًا للإحصاءات الطبية الصادرة عن المؤسسة السويسرية (FMH)رابط خارجي للطب الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الأطباء الأجانب كذلك في عام 2018 .

كما بلغ عدد الأطباء في سويسرا العام الماضي 37525، أي بزيادة 625 عن العام السابق. ومثلت النساء أقل من نصف الأطباء (15982 امرأة و 21543 رجل)، رغم أن عدد النساء اللاتي يدخلن المهنة أكثر من الرجال.

ووفقا للمكتب الفدرالي للصحة، في عام 2017، مثلت النساء أكثر من نصف الطلاب المسجلين في برنامج درجة البكالوريوس والماجستير في الطب (البكالوريوس: 2923 امرأة و 1745 رجلاً؛ الماجستير: 1849 امرأة و 1397 رجلاً)

وتخرج أكثر من 1000 طالب وطالبة من كلية الطب العام الماضي، معظمهم من النساء.



ورغم ذلك ما يزال هناك تفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بتقلد المناصب العليا في مجال الطب. فبعد الحصول على الدبلوم، تتولى النساء في كثير من الأحيان مناصب أدنى مثل الأطباء المساعدين (58.6 ٪) ومديري العيادات (47.9 ٪). لكن في المستويات العليا، تشكل النساء أقل بقليل من ربع الأطباء الممارسين (24.5٪) و (12.4 ٪) من كبار الأطباء.



كما ارتفع عدد الأطباء المولودين أو المدرّبين في الخارج، إذ يشكلون الآن أكثر من ثلث الأطباء (13266). يُذكر أن أكثر من نصف الأطباء الأجانب هم من ألمانيا (53.8 ٪) تليها إيطاليا (8.8 ٪) وفرنسا (6.7 ٪) والنمسا (6.1 ٪).



ويبلغ معدل تواجد الأطباء بالنسبة للكثافة السكانية في سويسرا 4.4 طبيب لكل 1000 نسمة وهذا أعلى من متوسط منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD) البالغ 3.6 طبيب لكل 1000 نسمة. وهذا المعدل قريب من دول الجوار ألمانيا (4.2) ، النمسا (5.1) ، إيطاليا (4) وفرنسا (3.2).

ويعد الطب الباطني العام التخصص الأكثر شيوعًا (22.1٪ من الأطباء الممارسين). يليه الطب النفسي والعلاج النفسي (10.2 ٪) ، فأمراض النساء والتوليد (5.1 ٪) ، وطب الأطفال (5.0 ٪) والتخدير (4.1 ٪).



Keystone-SDA/م.ا.

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