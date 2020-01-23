هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 11:23 ص

معظم المهاجرين غير الشرعيين ألقي عليهم القبض وهم يسافرون على متن قطارات، ولكن عدد لا بأس به أيضا في عربات على الطرقات. (© Keystone/Peter Klaunzer)

استمر تراجع عدد المهاجرين بدون تصاريح إقامة قانونية خلال السنوات القليلة الماضية. وفقا لحرس الحدود السويسري.

الوكالة الوطنية لإنفاذ القانون أعلنت أنها أحصت 16563 حالة هجرة غير شرعية في عام 2019، مسجلة بذلك تراجعا كبيرا مقارنة بعام 2018، حين بلغ عدد هذه الحالات 27300، وبالعام الذي سبقه، الذي سٌجّل فيه 48830 حالة هجرة غير شرعية.

وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA ذكرت أن العدد الإجمالي للإقامات غير القانونية انخفض بنسبة 75% تقريبا منذ عام 2015.

وفي العام الماضي أيضا، انحدرت أكبر مجموعة من هؤلاء المهاجرين من نيجيريا، ثم من ألبانيا والجزائر وغامبيا والمغرب، وفقا للبيانات التي نشرتها الإدارة الفدرالية للجمارك يوم الأربعاء. وعلى وجه المقارنة فقط، احتلّ المهاجرون غير الشرعيين القادمين من إريتريا المرتبة الأولى في عام 2016.

معظم الأشخاص (6489) ممن ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية في سويسرا أُلقي عليهم القبض أثناء سفرهم على متن قطارات، بينما وضعت شرطة الحدود يدها على حوالي (5500) شخص مسافرين في مركبات على الطرق، و950 فردا جاؤوا إلى سويسرا عبر النقل الجوي، وحوالي 20 نسمة على متن قوارب تحاول عبور الحدود.

قوات الأمن السويسرية ألقت القبض في العام الماضي على 405 فردا يشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، معظمهم من السوريين والأتراك والسويسريين.



إحصائيات عام 2018 أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى سويسرا تنخفض إلى النصف سجل حرس الحدود السويسريون 16.563 حالة هجرة غير شرعية في العام الماضي، مما يمثل انخفاضاً عن أعداد هؤلاء في عام 2017 والتي وصلت إلى 27.300 حالة، ... هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2019 04:25 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Illegal immigration to Switzerland almost halves

swissinfo.ch/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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