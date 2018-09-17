بعد أن تأكد توفر العدد الكافي من الراغبين في المشاركة، يبدو أن التجربة المتعلقة بتأمين دخل أساسي غير مشروط للقاطنين في قرية "رايناو" Rheinau القريبة من مدينة زيورخ أصبحت أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.
وفي تصريحات أدلى بها يوم الإثنين 17 سبتمبر 2018 إلى وكالة الأنباء السويسرية "كيستون – SDA"، أعلن عُمدة القرية أندريا يانّي أن حوالي ثمانمائة شخص قد تقدموا بطلبات للمشاركة في التجربة، وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال اليوم عن الرقم النهائي بعد طرح أي ترشحات غير سليمة.
وبما أن العدد الأدنى من الأشخاص المطلوبين للمشاركة في التجربة لا يزيد عن 650، فإن المسألة ستقتصر تاليا على مجرد العثور على ما يكفي من الأموال لخوضها، ويتراوح المبلغ المطلوب ما بين 3 و5 ملايين من الفرنكات سيتعيّن الحصول عليها بواسطة آليات التمويل التشاركي من طرف أفراد خواص ومؤسسات.
+ كل شخص سيحصل على 2500 فرنك سويسري شهريا
المشاركون في التجربة (الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما) سيحصلون على دخل أساسي غير مشروط قدره 2500 فرنك سويسري في الشهر لمدة لا تزيد عن عام واحد. في المقابل، سيتعيّن على الأشخاص الذين يكسبون رواتب أو مزايا اجتماعية تزيد عن 2500 فرنك إرجاع الدخل الأساسي.
للتذكير، تم إطلاق هذه الفكرة من قبل المخرجة السينمائية السويسرية ريبيكا بانيان في أعقاب رفض أغلبية ساحقة من الناخبين السويسريين في عام 2016 المقترح الداعي إلى إقرار دخل أساسي غير مشروط لجميع السكان.
وبعد أن أعربت حوالي مائة قرية عن اهتمامها بالمشاركة في التجربة، وقع الإختيار في نهاية المطاف على قرية "رايناو" التي لا يزيد تعداد سكانها عن 1300 نسمة لأنها تمثل "سويسرا مُصغّرة"، كما أوضحت المخرجة التي تُخطط لتوثيق التجربة، وإنتاج فيلم عن كيفية تأثير المشروع على هذه القرية الواقعة على ضفاف على نهر الراين شمال البلاد.
SDA-Keystone/ك.ض