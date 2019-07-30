هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 09:58 ص

اتضح أن تدهور البنية التحتية ونقص صيانة العربات قليلا ما كانت سببا في الحوادث التي تقع في الطرقات السويسرية. (Keystone)

توصلت دراسة أجريت مؤخرا إلى أن جميع الحوادث الطرقية في سويسرا تقريبا ناتجة عن أخطاء بشرية في الحكم والتقدير أو عن خلل في التحليل المسبق للوضعيات السابقة.

وحصلت 95% من بين 3900 حادث خطير شهدتها الطرق السويسرية في عام 2018 بسبب خطإ ارتكبه السائق، وفق ما توصّل إليه المجلس السويسري لمنع الحوادثرابط خارجي، الذي أشرف على إنجاز دراسة تركزت على الجوانب النفسية لهذه الأخطاء البشرية.

الدراسة أظهرت أن السبب الأكثر شيوعا هو فشل الدماغ في معالجة المعلومات بشكل كاف خلال موقف معقّد، خاصة إذا كان السائق منشغلا بتشغيل الهاتف المحمول أو الراديو.

أما السبب الآخر للحوادث، فكان التحليل الخاطئ للوضعيات المستجدة، مثل سوء تقدير المسافة أو السرعة.

هذان النوعان من الخطأ يُمكن أن يتأثرا بشدة بعوامل أخرى، مثل التعب والإرهاق والحالة النفسية للسائق والظروف البيئية المحيطة بالشخص (على سبيل المثال خلال الليْل أو النهار، وإذا كانت الطريق جافة أو مبتلة).

المجلس يقول أيضا إنه على الرغم من أن حملات التوعية يُمكن أن تكون مفيدة إلا أن الأخطاء تشكّل جزءً من الطبيعة البشرية وبالتالي فإن الاستثمار في مجال البنية التحتية للطرق وصيانة المركبات هي أكثر جدوى من حملات التوعية.

وتضيف الدراسة أنه "من المهم تعزيز البنية التحتية للطرق من جهة والتسامح مع الأخطاء، ومن ناحية أخرى، الاستثمار في الأنظمة الذكية المُساعدة للسائق، كمساعدة الفرامل الطارئة".

swissinfo.ch/ع.ع

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