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نقص في الأدلة التخلي عن تحقيق بشأن إمام مثير للجدل في لوتسيرن

من داخل بيت الصلاة في مسجد بضاحية كرينس قرب لوتسيرن

في شهر أكتوبر 2019، أوقف مسجد دار السلام (الصورة) الكائن في ضواحي مدينة لوتسيرن الإمام المثير للجدل عن الوعظ.

(Keystone/Alexandra Wey)

أسقطت السلطات القضائية تحقيقا قانونيا بحق إمام في وسط سويسرا اشتُبه في أنه قد يكون أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول ضرب الزوجات.

فقد أعلن مكتب المدعي العام للكانتون في لوتسيرنرابط خارجي أنه لم يتمكن من العثور على أدلة تدعم المزاعم التي أثارتها أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ".

وكانت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ قد أفادت في وقت سابق أن إمام مسجد في كرينس نصح رواد المسجد بممارسة العنف الجسدي على زوجاتهم في حالة عصيانهن.

ويوم الثلاثاء 5 مايو الجاري، قال مكتب المدعي العام إنه لم يتسنى للمحققين العثور على أي وثائق أو شهود لتأكيد الاتهامات الموجّهة إليه.

وقد تم إيقاف الواعظ البالغ تسعة وثلاثين عاما من العمر عن النشاط في مسجد دار السلام بعد وقت قصير من بدء التحقيق في شهر أكتوبر 2019.

وفي أعقاب الحادث، أوصت منظمةٌ تمثل الجالية الإسلامية في وسط سويسرارابط خارجي، بتسجيل جميع خطب الجمعة والاحتفاظ بها لمدة اثني عشر شهرًا.

يُشار إلى أنه قبل أربعة أعوام، تمت تبرئة نفس الشخص - وهو مواطن عراقي يُقال إنه قدم إلى سويسرا في عام 2007 - في محاكمة قضائية من مزاعم تتهمه بدعم جماعات مسلحة.

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swissinfo.ch/ك.ض

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