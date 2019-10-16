هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 02:08 م

مسجد دار السلام بكرينز بلوتسيرن. (Keystone/Alexandra Wey)

تم توقيف واعظ مسلم، بمسجد يقع على مقربة من مدينة لوتسيرن عن العمل بسبب تفوّهه بتصريحات مثيرة للجدل حول ضرب الزوجات.

مجموعة تمثّل الجالية المسلمةرابط خارجي على المستوى المحلّي أخبرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء أن الإمام لم يعد يعمل في مسجد كرينز بوسط سويسرا.

وكانت سلطات العدل في لوتسيرن قد فتحت تحقيقا ضد الرجل بعد انتشار تقارير تفيد بانه نصح رواد المسجد بممارسة العنف الجسدي على زوجاتهم في حالة عصيانهن.

وزعم أن هذه الحادثة وقعت خلال خطبة يوم جمعة من شهر أغسطس الماضي.

الإمام تعرّض للاحتجاز لفترة قصيرة من قبل الشرطة لاستجوابه في انتظار التحقيق القانوني. وأوصت المجموعة التي تمثل الجالية المسلمة على المستوى المحلّي بتسجيل الخطب المسجدية والاحتفاظ بها لمدة 12 شهرا على الأقل.

وهذه آخر حادثة تتعلّق بأئمة مثيرين للجدل في المساجد بسويسرا.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكّدت إحدى المحاكم قرار سحب الإقامة من إمام آخر ينشط بكانتون سانت- غالن شرق سويسرا متهم بممارسة عنف منزلي.



وسبق ايضا أن أثار إمام بكانتون زيورخ جدلا واسعا بعد اتهامه بنشر الكراهية والتحريض على العنف.

swissinfo.ch with Keystone-ATS/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة ايقاف إمام عن الوعظ بسبب تشجيعه على ضرب النساء 16 أكتوبر 2019 - آخر تحديث - 14:08 تم توقيف واعظ مسلم، بمسجد يقع على مقربة من مدينة لوتسيرن عن العمل بسبب تفوّهه بتصريحات مثيرة للجدل حول ضرب الزوجات. مجموعة تمثّل الجالية المسلمة على المستوى المحلّي أخبرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء أن الإمام لم يعد يعمل في مسجد كرينز بوسط سويسرا. وكانت سلطات العدل في لوتسيرن قد فتحت تحقيقا ضد الرجل بعد انتشار تقارير تفيد بانه نصح رواد المسجد بممارسة العنف الجسدي على زوجاتهم في حالة عصيانهن. وزعم أن هذه الحادثة وقعت خلال خطبة يوم جمعة من شهر أغسطس الماضي. الإمام تعرّض للاحتجاز لفترة قصيرة من قبل الشرطة لاستجوابه في انتظار التحقيق القانوني. وأوصت المجموعة التي تمثل الجالية المسلمة على المستوى المحلّي بتسجيل الخطب المسجدية والاحتفاظ بها لمدة 12 شهرا على الأقل. وهذه آخر حادثة تتعلّق بأئمة مثيرين للجدل في المساجد بسويسرا. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكّدت إحدى المحاكم قرار سحب الإقامة من إمام آخر ينشط بكانتون سانت- غالن شرق سويسرا متهم بممارسة عنف منزلي. وسبق ايضا أن أثار إمام بكانتون زيورخ جدلا واسعا بعد اتهامه بنشر الكراهية والتحريض على العنف.