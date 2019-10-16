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خطاب مثير للجدل ايقاف إمام عن الوعظ بسبب تشجيعه على ضرب النساء

Inside the Assalam mosque in Kriengs

مسجد دار السلام بكرينز بلوتسيرن.

(Keystone/Alexandra Wey)

تم توقيف واعظ مسلم، بمسجد يقع على مقربة من مدينة لوتسيرن عن العمل بسبب تفوّهه بتصريحات مثيرة للجدل حول ضرب الزوجات.

مجموعة تمثّل الجالية المسلمةرابط خارجي على المستوى المحلّي أخبرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء أن الإمام لم يعد يعمل في مسجد كرينز بوسط سويسرا.

وكانت سلطات العدل في لوتسيرن قد فتحت تحقيقا ضد الرجل بعد انتشار تقارير تفيد بانه نصح رواد المسجد بممارسة العنف الجسدي على زوجاتهم في حالة عصيانهن. 

وزعم أن هذه الحادثة وقعت خلال خطبة يوم جمعة من شهر أغسطس الماضي.

الإمام تعرّض للاحتجاز لفترة قصيرة من قبل الشرطة لاستجوابه في انتظار التحقيق القانوني. وأوصت المجموعة التي تمثل الجالية المسلمة على المستوى المحلّي بتسجيل الخطب المسجدية والاحتفاظ بها لمدة 12 شهرا على الأقل.

وهذه آخر حادثة تتعلّق بأئمة مثيرين للجدل في المساجد بسويسرا. 

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكّدت إحدى المحاكم قرار سحب الإقامة من إمام آخر ينشط بكانتون سانت- غالن شرق سويسرا متهم بممارسة عنف منزلي.

وسبق ايضا أن أثار إمام بكانتون زيورخ جدلا واسعا بعد اتهامه بنشر الكراهية والتحريض على العنف.

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swissinfo.ch with Keystone-ATS/ع.ع

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