احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. نيمو يتخلى عن كأس يوروفيجن

أعلن المغني السويسري نيمو أن استمرار مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) يتعارض مع المبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه المسابقة الغنائية، ولذلك قرر إعادة الكأس التي فاز بها.

وأوضح نيمو في رسالة وجهها إلى جمهوره عبر موقع “إنستغرام” أن مسابقة “يوروفيجن” تمثل في جوهرها “الوحدة، والشمول، والكرامة للجميع”، مضيفاً: “هذه القيم هي ما جعل هذه المسابقة ذات معنى بالنسبة لي”، وفق ما نقله موقع بليك.

غير أن الفنان السويسري اعتبر أن سماح الجهة المنظمة، وهي الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون (EBU) ومقره جنيف، بمشاركة إسرائيل في المسابقة “في الوقت الذي صنّفت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة الأحداث الجارية بأنها إبادة جماعية”، يُعد تناقضاً واضحاً بين مبادئ المسابقة وقرارات الاتحاد.

وكانت محطات البث الأعضاء في الاتحاد قد صوّتت الأسبوع الماضي في جنيف لصالح مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من المسابقة، المقررة في فيينا عام 2026. وفي المقابل، أعلنت خمس دول – من بينها إسبانيا وهولندا – انسحابها من المسابقة المقبلة احتجاجاً على ذلك القرار.

وأشار نيمو في منشوره إلى أن مسابقة يوروفيجن استُخدمت مراراً “لتلميع صورة دولة متهمة بارتكاب مخالفات جسيمة، بينما يصر الاتحاد الأوروبي للإذاعة على أن المسابقة غير سياسية”.

وأضاف الفنان السويسري: “إذا قررت بعض الدول الانسحاب بسبب هذا التناقض، فيجب أن يكون واضحاً أن هناك خللاً جوهرياً في الأمر”.

وكان نيمو قد فاز بمسابقة “يوروفيجن” لعام 2024، التي أُقيمت في مدينة مالمو السويدية، بأغنيته “The Code”. وأوضح في ختام منشوره أنه رغم قراره إعادة الكأس، فإنه “سيبقى ممتناً إلى الأبد للمجتمع المحيط بهذه المسابقة، ولكل ما علمتني إياه هذه التجربة على المستويين الشخصي والفني”.

